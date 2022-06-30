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劉雨柔曾因外貌被罵「在不爽什麼」　導演氣到甩一巴掌

▲劉雨柔自爆曾遭導演賞巴掌。（圖／劉雨柔臉書）
▲劉雨柔自爆曾遭導演賞巴掌。（圖／劉雨柔臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-30 14:30:00

節目《小明星大跟班》本集播出「長相又不是我能選擇的！以貌取人我真的受夠了」，而模特兒出生的劉雨柔，也有被導演誤會的經驗：「導演在罵人，我們是不敢回嘴的，但是我臉就長這樣，他就指著我說妳不爽出來講，罵到最後他還直接賞我一巴掌。」

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劉雨柔也曾被鄰居誤會是壞媳婦：「我聽到自己也傻眼，鄰居感情很好，晚上都會聚餐，那天我婆婆突然不舒服想先回家，我老公叫不到車就決定騎車下山，結果這件事被鄰居看到，就開始講『劉雨柔超不孝，明明有車還讓婆婆坐機車』。」劉雨柔解釋當下自己有喝酒，就算有車也沒辦法開，但最讓她無奈的是沒辦法反駁：「因為他們覺得妳的螢幕形象就是難相處，所以跟婆婆有問題，就被劃上等號。」

▲劉雨柔曾被鄰居誤會是壞媳婦。（圖／中天提供）
▲劉雨柔曾被鄰居誤會是壞媳婦。（圖／中天提供）
趙正平則自嘲長了張「仇家臉」，因為他連吃宵夜都會出事：「那次被打得好慘，我吃沒多久，就聽到摩托車被推倒的聲音，進來後就大呼小叫的，我才想不對要趕快走，有一個過來往我頭巴下去、腳就踹下來，他們總共7個，全部都上來打。」但趙正平並不認為有著凶狠外表是件壞事：「早期拍警匪片，工作人員有時候要去支援演刑警，身上就會有（假）槍，那次我們因為發薪水，就去酒店開心，後來我去上廁所，裡面就開始在吵架，說酒喝不完不能帶走。」趙正平認為這規定不合理，但他的解決方式卻讓錄影來賓傻眼：「我一聽，我身上有槍啊！我就故意把外套撩開說『叫老闆出來』，對方不講話馬上拿袋子給我們帶走。」
 

▲趙正平則自嘲長了張「仇家臉」。（圖／中天提供）
▲趙正平則自嘲長了張「仇家臉」。（圖／中天提供）

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