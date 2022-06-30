2015年巴黎恐攻案　伊斯蘭國主嫌被判無期徒刑

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2015年11月13日，伊斯蘭國鎖定巴塔克蘭劇場（Bataclan）、6家酒吧與餐廳以及法國國家體育場（Stade de France）展開襲擊；協助策劃攻擊的另19名男子也被判有罪，刑期為兩年到無期不等。
巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）說：「正義終於得到伸張。」
她說：「面對非人道行徑，以正義回應讓我們的城市與國家陷入哀悼的攻擊，是我們民主國家的力量。巴黎會緬懷，並永遠支持受害者與受害者家屬。」
巴塔克蘭劇場遭遇攻擊造成90人死亡，倖存者德努沃（Arthur Denouveaux）說，這是公平的判決。擔任受害者協會負責人的德努沃告訴記者：「這對我們有幫助。」但也說：「這無法療癒每個傷口。」
伊斯蘭國承認犯下巴黎系列攻擊。阿布岱斯蘭在受審之初自稱是伊斯蘭國「戰士」，但後來向受害者道歉，並在庭上說，他在最後一刻選擇不引爆他的炸彈背心。不過，根據調查與聆訊結果，法院的看法與他的說法不同。
法官佩里耶斯（Jean-Louis Peries）說：「法庭認為那個炸彈背心故障。」他還說，阿布岱斯蘭「因成為恐怖組織成員而有罪」。
除了阿布岱斯蘭以外，所有攻擊者都引爆身上炸藥，或在犯案時、犯案後被警方擊斃。
這起判決仍可上訴，被告的一些律師也暗示會考慮上訴。長達120頁的判決書將於明天公布。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110630