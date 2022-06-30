新冠去年奪896命！十大死因「癌症」連40年霸榜首

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衛福部分析，110年增幅主要受人口老化影響，65歲以上增加1萬280人；80歲以上增加6215人)，及110年1月有3分之1日子為低溫影響，致110年死亡人數較109年增加萬餘人，是自105年霸王寒流後，首次死亡率及標準化死亡率同時增加。
另受新冠疫情影響死亡896人，死亡人口年齡主要分布在65歲以上，死亡人數增加1萬280人，占93%，其中80歲以上增加6215人，占56%。近5年65歲以上人口每年約增16至17萬人，受該年齡層人口快速增加影響，死亡人數隨之增加；若剔除人口規模因素後的死亡率觀察，105至109年65歲以上每十萬人口死亡率呈逐年下降趨勢，其中109年因防疫措施致使社會減少接觸，死亡率為歷年最低，110年雖微幅增加，仍為歷年次低。
依照死亡率排序，110年十大死因依序為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。與109年相較，高血壓性疾病排名由第7名升至第6名，事故傷害則降為第7名。
十大死因死亡人數合計14萬1,123人，占總死亡人數76.6%，與109年相較，110年死亡人數除肺炎減1.4%外，餘均呈增加，以高血壓性疾病(+17.6%)、糖尿病(+11.0%)、慢性下呼吸道疾病(+10.3％)增加較多。若就年齡別觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25至44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。
衛福部進一步指出，110年癌症死亡人數為5萬1656人，占總死亡人數28.0%，死亡率及標準化死亡率亦相偕增加。就年齡觀察，110年癌症死亡有8成6集中於55歲以上族群，65歲以上癌症死亡人數較109年增1531人(+4.7%)；0至64歲則減36人。
十大癌症死亡率排名第一為氣管、支氣管，第二為和肺癌肝和肝內膽管癌，第三為結腸、直腸和肛門癌，其餘依序為女性乳癌、前列腺或攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌，順位同109年。
另值得注意的是，110年新冠死亡人數896人，含國人國外死亡57人，年齡主要分布在65歲以上，占7成7；若扣除國人國外死亡，則65歲以上新冠死亡人數約占8成。
衛福部也提醒，依研究顯示，定期篩檢可降低癌症死亡率，鼓勵民眾善用補助的四癌篩檢，早發現早治療。補助對象及時程為30歲以上婦女每年可接受1次子宮頸抹片檢查，45至69歲婦女、40至44歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房攝影，50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查，以及30歲以上嚼檳，含已戒或吸菸民眾、18歲以上有嚼檳榔，含已戒原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
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