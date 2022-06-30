嘆現今選舉無政見、只跑攤 林佳龍：深思熟慮後不選新北
民進黨新北市長人選未定，積極提出首都圈政見的前交通部長林佳龍仍被視為可能且有力人選。林佳龍今（30）日上午於台北遠東香格里拉國際大飯店出席2022今周刊「台灣大未來國際高峰會」論壇時受訪表示，自己經過深思熟慮，不會參選新北市長，如果選區有地方優秀人才，應該優先給機會；他也感嘆，現在的選舉好像不用談政見，而是跑攤互相攻擊，還是希望可以多談願景，少涉及人身攻擊。
談及競選新北市長的可能，林佳龍坦言，兼任民進黨主席的總統蔡英文跟黨內同志都有持續交換意見，蔡也表達一切會尊重他的意願。他表示，自己的角色與貢獻是針對首都圈規劃願景的推動，「台北市是首都圈的核心都市，我做好準備，隨時可以上場，其他戰鬥位置，如果有在地優秀人才，希望他們有上場比賽的機會」。
至於是否確定不選新北市長，林佳龍表示，「對，我經過深思熟慮，我在台中在地經營很辛苦，十年磨一劍，如果選區有地方優秀人才，應該優先給機會」。
林佳龍也說，民進黨選對會會把雙北壓軸提名，但也不會拖延，因為選戰剩不到5個月就要投票，要讓最強的選手能夠上場，發揮團隊精神。
林佳龍也表示，自己還是希望台灣選舉回歸理性討論，提出願景讓選民做出決定，這是他長期以來參與民主運動的想法。「我過去認為很自然，但現在的選舉不用談政見，而是跑攤互相攻擊，還是希望可以多談願景，少涉及人身攻擊」。