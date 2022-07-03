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貓奴認證！FBI最惡名昭彰駭客　密碼竟是愛貓名字+123　

▲美國頂尖駭客哈蒙特（Jeremy Hammond）因為自己密碼設定太簡單遭FBI破解落網。（圖／美聯社）
▲美國頂尖駭客哈蒙特（Jeremy Hammond）因為自己密碼設定太簡單遭FBI破解落網。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-03 17:00:00

人們對於駭客的想像總是身份神秘、熟捻資安技術與破解防火牆技術等，那麼美國聯邦調查局的頭號通緝犯肯定對於自己的個人資料與密碼等保密程度相當高吧？事實上這名超級駭客傑洛米哈蒙德（Jeremy Hammond）正是因為自己使用的密碼太容易被識破才被拘捕，那他的密碼是什麼呢？答案是就是他的愛貓再加上三個數字「Chewy123」。

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美國超級駭客傑洛米哈蒙德（Jeremy Hammond）是聯邦調查局的頭號通緝犯，曾多次駭入私人防務公司、政府部門網站，以及成千上萬無辜市民的電腦，被美國聯邦調查局（FBI）列為頭號通緝犯，由於他消滅證據隱藏路徑的技術精妙，據說當時沒有系統能攔到他。

傑洛米哈蒙德在網路上以「sup_g」自居， 2012的他才年僅27歲，時常穿戴著黑色帽T且身形纖長，儘管的確有副黑眼圈在眼皮底下，但看起來與一般人想像的「駭客」形象不太一樣，事實上他的確不僅是為了個人利益而進行網路攻擊或資料竊取行動，根據他所聲稱，他的行為其實是種「公民不服從」的表現，與他加入的組織「匿名者」其他千千萬萬個使用者的理念相同。

▲美國頂尖駭客哈蒙特（Jeremy Hammond）因為自己密碼設定太簡單遭FBI破解落網。（圖／美聯社）
▲美國頂尖駭客哈蒙德在駭客們心中有著神話般的地位。（圖／美聯社）
不過，他卻是唯一一個被逮捕且遭冠罪判刑入獄10年的駭客。根據檢察部門掌握證據，法官認為他只是「因為政見不同而攻擊他人網站」，判他入獄服刑以儆效尤。傑洛米哈蒙德在2013年受訪時坦然表示，服刑期間他曾謹慎檢討自己，明明保密功夫十足的他為何會被經常戲耍的對象反過來找到證據與情報，唯一的可能性就是「自己用的密碼強度太弱」。

哈蒙德表示，「你或許以為一個有能力攻陷情報公司、造成數百萬損失的駭客，對自己的機密有高強的防護措施吧？」，然而這位駭客高手透露其實自己的密碼和一般大眾差不多，無非就是他的愛貓名字「Chewy」再加上「123」，而這可能就是FBI破解他加密系統的關鍵。

▲香港「反送中」事件引發全球關注，知名駭客組織「匿名者」日前選擇公布超過 6 百名港警個資，以示警告。（圖／翻攝自匿名者官網）
▲知名駭客組織「匿名者」是無政府主義者，多以網路攻擊對抗政府組織。（圖／翻攝自匿名者官網）
不過這名誠摯貓奴駭客的入監，卻引起了駭客界與「匿名者」的憤怒，原因不僅是哈蒙德是匿名者的成員之一，更是因為眾人都認為哈蒙德遭逮的關鍵在於，當初他們認為總部位於德克薩斯州的安全智庫戰略預測公司（Stratfor），拿了所有人的納稅錢還幫政府監視平民百姓，因此發動網路攻擊， 該公司的客戶包括美國國土安全部和國防部。

這群情義相挺的「匿名者」們組織了長達一年半的駭客攻擊，包含關閉中央情報局、主要銀行和信用卡公司的網站，攻擊北約（NATO）集團與世界最大的私人監獄的伺服器等，更針對高達9萬個軍用和民用的電子信箱帳戶發動「軍事崩潰攻擊」，甚至連逮捕哈蒙德的美國聯邦調查局本身也遭駭客攻擊。

另一個有趣的傳統是，為了聲援這名因為愛貓「Chewy」而入獄的貓奴駭客，人們也會刻意在每年哈蒙德生日當天穿上貓咪的穿扮，到「Stratfor」這間公司門口進行呼籲表達支持。

▲美國頂尖駭客哈蒙特（Jeremy Hammond）因為自己密碼設定太簡單遭FBI破解落網。（圖／美聯社）
▲哈蒙德支持者每年都會穿上貓裝替他聲援。（圖／美聯社）
而哈蒙德那無所謂的態度更讓不少追隨者感到敬佩，當時法院上有人攻擊他，稱此類襲擊是「威脅國家安全」，也是恐怖主義；對此他只是嗤之以鼻的說了句「我又沒有殺任何人」，而在2019年他更拒絕前往陪審團作證，最後多被判了一條民事藐視罪，直到最近才被轉移至芝加哥的監獄即將服刑期滿。
 


 

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