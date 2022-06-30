Pan Piano超大膽！新片「馬賽克全放送」 下秒羞爆跑開
台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超而受到矚目，頻道更是突破300萬訂閱數，可看出其超高人氣。而Pan Piano最近上傳新片，但畫面中的她全身被馬賽克，超大尺度的畫面，讓老司機們紛紛求上車。
YouTuber「Pan Piano」於28日上傳新片，而新片才公開不久，便在網路上掀起討論。在影片一開頭，畫面中便快速閃過熟悉的知名成人網站配色，下秒Pan Piano本人就出現在影片中展現琴技，但仔細一瞧，Pan Piano這次裝扮相當大膽又新穎，僅穿著「馬賽克套裝」就出場，全程放送給粉絲觀看。
但大膽的服裝仍不影響Pan Piano的演出，她不僅能保持氣質彈奏鋼琴，琴技展現也能正常發揮。有趣的是，當演奏結束時，Pan Piano卻露出害羞的神態，羞澀地環抱著胸，俏皮地左右搖擺，隱隱約約還露出修長大腿，下秒她便光速離開現場，畫面相當逗趣。
影片一出，至今已吸引超過38萬人次觀看，不少粉絲也被Pan Piano的大膽震驚，大讚直呼「學音樂的小孩不會壞壞！」、「這馬賽克太壞了吧」、「那麼要多少才能解碼呢…」、「我剛剛還想說是不是看錯XD」、「萬惡的馬賽克阻止了人類的進步」、「這種優質頻道就是要訂起來」。（編輯：陳雅雲）