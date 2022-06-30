COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Pan Piano超大膽！新片「馬賽克全放送」　下秒羞爆跑開

▲台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」近日上傳新片，影片中她出場竟全程馬賽克，引起老司機們熱議。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
▲台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」近日上傳新片，影片中她出場竟全程馬賽克，引起老司機們熱議。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 11:33:362022-06-30 11:38:05

台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超而受到矚目，頻道更是突破300萬訂閱數，可看出其超高人氣。而Pan Piano最近上傳新片，但畫面中的她全身被馬賽克，超大尺度的畫面，讓老司機們紛紛求上車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTuber「Pan Piano」於28日上傳新片，而新片才公開不久，便在網路上掀起討論。在影片一開頭，畫面中便快速閃過熟悉的知名成人網站配色，下秒Pan Piano本人就出現在影片中展現琴技，但仔細一瞧，Pan Piano這次裝扮相當大膽又新穎，僅穿著「馬賽克套裝」就出場，全程放送給粉絲觀看。

▲Pan Piano新片出場全程馬賽克，讓老司機們相當震驚。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
▲Pan Piano新片出場全程馬賽克，讓老司機們相當震驚。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
但大膽的服裝仍不影響Pan Piano的演出，她不僅能保持氣質彈奏鋼琴，琴技展現也能正常發揮。有趣的是，當演奏結束時，Pan Piano卻露出害羞的神態，羞澀地環抱著胸，俏皮地左右搖擺，隱隱約約還露出修長大腿，下秒她便光速離開現場，畫面相當逗趣。

▲Pan Piano演出結束後，馬上擺出害羞的姿勢，隨即光速跑開現場。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
▲Pan Piano演出結束後，馬上擺出害羞的姿勢，隨即光速跑開現場。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
影片一出，至今已吸引超過38萬人次觀看，不少粉絲也被Pan Piano的大膽震驚，大讚直呼「學音樂的小孩不會壞壞！」、「這馬賽克太壞了吧」、「那麼要多少才能解碼呢…」、「我剛剛還想說是不是看錯XD」、「萬惡的馬賽克阻止了人類的進步」、「這種優質頻道就是要訂起來」。（編輯：陳雅雲）


Pan Piano又出招！新片玩「透視特效」　性感腰身全都露

不是Pan Piano！台灣YouTuber「他」稱霸　紅到國外跪了

Pan piano下半身解放！「一片布」遮不住　網看10遍不夠

Pan piano鋼琴能力超強？粉絲揭「背後關鍵」：勝過實力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀