指陳時中仇恨值高？林佳龍解釋：會打電話跟他說明

衛福部長陳時中與前交通部長林佳龍都被視為代表民進黨參選台北市長的有力人選，林佳龍日前受訪稱綠營提出的人選不應「仇恨值太高」，否則恐促藍營棄保，被影射是指陳時中，而陳昨日受訪時表示，「不會啦，喜歡我的人也很多」，雙方言詞交鋒引發討論。林佳龍今（30）日受訪再度表示，這個詞是中性的，是大數據的分析，從選戰的攻防去看，如果有爭議就容易陷入守方，如果提願景就容意扮演攻方，對於可能誤解的地方，「雖然沒指特定的人，但我會跟陳時中打電話致意說明」。
林佳龍表示，「仇恨值」是媒體用的名詞，「仇恨值」不是指「仇恨」，而是大數據裡面有這樣的報導，很抱歉說法不清楚，引發誤會。
林佳龍說，他在當時談話的脈絡，是從選戰的攻防去看，如果有爭議就容易陷入守方，如果提願景就容意扮演攻方，也是因為防疫的問題引起政治口水，對於可能誤解的地方，「我會跟陳時中打電話，雖然脈絡沒指特定的人，如果引起誤解，我也會跟他致意說明」。
另有媒體問及認為自己的仇恨值高嗎？林佳龍再次強調，這是中性的，媒體在講大數據的聲量，每個參選人正負面的聲量都會有，「我自己是提願景，建立一個以政見投票正向的參選態度，選舉策略都可以發揮創意，但不要用負面攻擊」。