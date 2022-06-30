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北市競選口號「你加台北就是無限」　蔣萬安：服務每個你

▲蔣萬安今日公布競選Logo以及口號，希望每人來到北市都能實現自我價值。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲蔣萬安今日公布競選Logo以及口號，希望每人來到北市都能實現自我價值。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-06-30 11:17:39

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30）日公布競選識別（CI），以「你+台北就是無限」做為競選標語，競選LOGO為多重線條的「無限」符號，展現屬於台北的躍動、靈活、革新風貌，並以多色組合呈現台北的豐富多元。蔣萬安指出，心目中的台北，必須要能協助「每一個你」，將大家的努力轉化成無限的可能；接下來也會以「台北隊」為號召，期盼在後疫情時代與全體市民攜手、擘劃下個百年台北新風貌。

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蔣萬安的記者會選在大稻埕的葉晉發商號，蔣萬安說，大稻埕見證台北過去繁華的年代，這幾年也納入很多創新元素，成為傳統與創新的連結點，很希望把這樣的能量擴散到北市的每個角落，讓北市過去的記憶有更多創新火花，再造百年城市風貌。

「台北因為有你而特別，台北更因為有了每個『你』，才能有無限的可能」。蔣萬安說，競選標語設定為「你+台北就是無限」，就是希望城市治理的主軸，能回到「服務每一個特別的你」。

蔣萬安進一步說，台北市政府的角色，必須從過去管理型的政府，轉換成以市民為中心的「服務性政府」，讓台北成為「可以讓每一個市民實現自我的城市」；未來的市府，必須先問問「我能為每位市民做什麼樣的服務？」若每位市民的個人價值都能在這座城市中實現，讓卓越的個體形成群體，自然會成就一座卓越的城市。

媒體詢問，這次Logo不是傳統國民黨的配色，是否希望超越黨派？蔣萬安說，台北市多元的城市，結合了來自其他縣市的民眾，甚至也有來自國際城市的朋友，大家不分彼此，都是一體的。

至於台北市呈現三腳督情勢，台北市長柯文哲酸有志氣一點，不要老是幻想棄保，蔣萬安說，過去他兩次參選立委，都是一步一腳印爭取民眾的認同，他不只有志氣，更有毅力，這一次也是要靠志氣及毅力，成為台北市民的第一選擇。

台北市副市長黃珊珊有意參選北市長，但可能等8月才會請辭，蔣萬安說，民眾關心的是北市府是否能行政中立，不要用行政資源從事選舉活動，至於黃珊珊是否請辭，則要去問黃珊珊本人。

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