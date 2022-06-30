COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中華電信不藏了？500M寬頻資費6折開戰　2年最多省1.6萬

▲中華電信今(6/30)日宣布推出HiNet光世代「速在必行」方案，500M超高速光纖上網，每月1,099元(原價1,799元)。(圖／官方提供)
▲中華電信今(6/30)日宣布推出HiNet光世代「速在必行」方案，500M超高速光纖上網，每月1,099元(原價1,799元)。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-30 11:54:28

暑假開始了，學童在家的時間大增，讓寬頻的需求量增加，中華電信今(6/30)日宣布推出HiNet光世代「速在必行」方案，提供500M搭配業界上傳最快速率250M的超高速光纖上網，每月只要1,099元(原價1,799元)，合約期間最高現省16,800元，申辦再享0元收看6個月Hami Video影劇館或電視館(2選1)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
HiNet光世代提供500Mbps搭配上傳速率250Mbps，搭配「中華電信Wi-Fi全屋通」輕鬆提高全屋訊號涵蓋率，打造無縫隙的穩定網路，現在申辦500M/250M，月繳1,099元即可免費升級Wi-Fi 6，搭配App使用，可輕鬆掌握家中無線訊號品質及各裝置連線狀況，並提供「時間管理功能」，掌握連網情形。

▲中華電信。（圖／廠商提供）
▲中華電信「速在必行」方案線上線下都可申辦。（圖／廠商提供）
「速在必行」方案

  • 下載300 M /上傳100M，搭配Wi-Fi全屋通 1台Wi-Fi 5_4T4R，原價1399元／月，促銷價999元(前24個月)
  • 下載500 M /上傳250M，搭配Wi-Fi全屋通 1台Wi-Fi 6_2T2R ，原價1799元／月，促銷價1099元(前24個月)，送Hami Video (影劇館/電視館，2選1)6個月
  • 下載1G /上傳600M，搭配Wi-Fi全屋通 1台Wi-Fi 6_2T2R ，原價2399元／月，促銷價1699元(前24個月) ，送Hami Video (影劇館/電視館，2選1)6個月

LINE FRIENDS周邊商品快閃優惠！只有今天：3折買熊大

Apple返校日還沒到　德誼先推生日慶！滿3千抽1元iPhone

自備環保杯買咖啡不只省5元　7-11選「第一天」回饋加碼

臉書社團增新功能防洗版！加入「子群組」另開戰場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀