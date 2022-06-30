COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台股跌破萬五大關　國安基金先按兵不動續觀察

▲台股跌破萬五大關，國安基金仍先按兵不動續觀察。(圖／NOWnews資料照片)
▲台股跌破萬五大關，國安基金仍先按兵不動續觀察。(圖／NOWnews資料照片)

記者顏真真／台北報導

2022-06-30 11:46:05

台股今（30）日早盤重挫逾300點，並跌破萬五大關，市場也關注國安基金是否進場護盤？對此，國安基金操盤手、也是財政部次長阮清華表示，主要是與國際連動，但目前台股基本面仍良好，市場也沒有失序狀況，國安基金會持續密切觀察，當然，也不排除召開臨時會的可能性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股跌多漲少，其中費城半導體跌2%，亞股今日也呈現弱勢，台股早盤更大跌逾300點，跌破萬五大關，晶圓雙雄跌勢重，其中台積電早盤跌8.5元，來到482.5元，聯電也跌2%以上，其他重要電子股也慘綠，盤面焦點為生技醫療、工業電腦族群逆勢抗跌。

面對台股早盤再跌逾300點，並失守萬五大關，阮清華今日表示，台股下跌主要與通膨與美國升息等市場因素有關，引發投資市場疑慮，但也不只台股跌，國際盤勢也不好，而且台股並沒有失序狀況，基本面仍相當良好，上市櫃公司的營收獲利仍創新高，後續會持續觀察國際股市走勢。

至於國安基金是否進場護盤？他表示，不是觀察1、2天就決定，國安基金會繼續觀察。不過，由於國安基金7月中才會召開例會，市場關注在此之前若台股續弱或隨國際股市走跌，國安基金是否會召開臨時會？對此，阮清華說，不排除各種可能性。

根據國安基金管理條例規定，國安基金啟動條件為因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞。而國安基金從2000年成立至今共進場護盤過7次，分別在2000年3月首次政黨輪替、2000年10月網路泡沫化、以巴衝突與核四停建、2004年5月319槍擊事件、2008年9月全球金融海嘯、2011年12月歐債風暴及北韓金正日過世、2015年8月全球股災。

至於國安基金最後一次護盤是在2020年3月新冠肺炎爆發時，護盤時間從2020年3月20日至10月12日共207天，但只花了7.57億元買股，若加計國安基金在這次進場標的獲配現金股利0.35億元，合計獲利2.68億元，在扣除融資利息費用0.03億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.07億元，總計淨利2.58億元，投報率達34%。

摜破萬五！台股早盤重摔300點　生技醫療、工業電腦抗跌

美聯準會再放鷹！美元指數回105　新台幣早盤貶破29.7元

央行升息半碼太少？徐旭東：打通膨全靠貨幣政策很辛苦

Fed暴力升息！中經院3面向頗析影響力　對明年經濟悲觀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀