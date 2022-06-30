台股跌破萬五大關　國安基金先按兵不動續觀察

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面對台股早盤再跌逾300點，並失守萬五大關，阮清華今日表示，台股下跌主要與通膨與美國升息等市場因素有關，引發投資市場疑慮，但也不只台股跌，國際盤勢也不好，而且台股並沒有失序狀況，基本面仍相當良好，上市櫃公司的營收獲利仍創新高，後續會持續觀察國際股市走勢。
至於國安基金是否進場護盤？他表示，不是觀察1、2天就決定，國安基金會繼續觀察。不過，由於國安基金7月中才會召開例會，市場關注在此之前若台股續弱或隨國際股市走跌，國安基金是否會召開臨時會？對此，阮清華說，不排除各種可能性。
根據國安基金管理條例規定，國安基金啟動條件為因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞。而國安基金從2000年成立至今共進場護盤過7次，分別在2000年3月首次政黨輪替、2000年10月網路泡沫化、以巴衝突與核四停建、2004年5月319槍擊事件、2008年9月全球金融海嘯、2011年12月歐債風暴及北韓金正日過世、2015年8月全球股災。
至於國安基金最後一次護盤是在2020年3月新冠肺炎爆發時，護盤時間從2020年3月20日至10月12日共207天，但只花了7.57億元買股，若加計國安基金在這次進場標的獲配現金股利0.35億元，合計獲利2.68億元，在扣除融資利息費用0.03億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.07億元，總計淨利2.58億元，投報率達34%。