轟蔣萬安競選LOGO抄襲！林佳龍看了嘆：很像我提的
國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30）日公布競選識別，以「你+台北就是無限」做為競選標語，LOGO則是多重線條的「無限」符號。積極爭取民進黨提名參選台北市長的林佳龍今（30）日上午出席2022今周刊「台灣大未來國際高峰會」論壇前受訪被問及對LOGO的看法時表示，「這看起來很像我提的『Taipei +』，別人已經提出『Taipei +』，現在又提出『你+台北』，這個容易讓人民混淆，選舉還是盡量不要抄襲」。
林佳龍今天上午於台北遠東香格里拉國際大飯店出席2022今周刊「台灣大未來國際高峰會」論壇前受訪，有媒體給其看蔣萬安的LOGO，林佳龍看了一下之後就表示，「這看起來很像我提的『Taipei +』，我也寫過另一本書叫做《零與無限大╴許文龍幸福學》，選舉識別還是盡量不要混淆」。
林佳龍也說，別人已經提出「Taipei +」，現在又提出「你+台北」，這個容易讓人民混淆，希望還是有比較清楚的識別系統，把這場競賽當作創意比賽，盡量不要抄襲，或是引起可能會混淆的結果。
至於被問到近來自己的臉書不斷有大量批評留言湧入，林佳龍表示，這些比較奇怪的留言，有些甚至有攻擊與情緒性的語言，他不會因此就有什麼樣的反制。民主時代有言論自由，但理性討論也同樣重要，不要用情緒性，或是涉及人身攻擊的極端語言，有時候反而會激起其他陣營更強烈的反應，而大家都極端強化自己的支持者，反而讓中間選民無法發聲。