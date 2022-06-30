演很大！德州黑心駕駛害死53人　竟偽裝成偷渡者送醫

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報導指出，薩莫拉諾週一將聯結車遺棄在聖安東尼奧（San Antonio）的一條偏遠道路旁，路人聽到呼救聲前來查看後，驚駭的發現卡車後部堆放多具屍體，而薩莫拉諾則試圖溜之大吉，甚至偽裝成受害者之一躲在灌木叢中，隨後被送往當地醫院接受治療，並被發現吸食大量冰毒。
據調查人員事後報告，移民檢查站的攝影機拍到，1名酷似薩莫拉諾的男子當時就是駕駛，死者包含墨西哥人、瓜地馬拉人、宏都拉斯人，已經和外國領事館合作，通知家屬前來處理後事；此外，疑似涉案的還有28歲的馬丁內斯（Christian Martinez），調查人員從手機發現2人的通聯紀錄，認為馬丁內斯與此樁走私案脫不了關係。
報導提到，如果最後罪名成立，薩莫拉諾和馬丁內斯最嚴重恐將面臨死刑或終身監禁，而與薩莫拉諾分居的妻子週三則告訴《華盛頓郵報》，她對薩莫拉諾會犯下如此罪行感到非常吃驚，因為她所認識的薩莫拉諾是個好人。
該起事件是美國近代最嚴重的非法移民死亡事件之一，事故當天聖安東尼奧的氣溫逼近攝氏40度，車裡既沒有發現飲用水，也沒有空調運作的跡象，據急救人員稱，受害者摸起來很燙，並伴隨中暑和脫水，狀況十分悽慘。
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