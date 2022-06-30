公私立大專5協會籲電價凍漲 教育部：持續與經濟部溝通
經濟部電價費率審議會日前決議，7月起調漲電價，高壓以上產業用電大戶將漲15%，為顧及民生物價，高中以下學校電價不漲，但大學恐將比照用電大戶調漲。國內公私立大專5個協會昨天陸續發出聲明，認為應比照高中以下學校凍漲大學電費。教育部今（30）日表示，將持續與經濟部溝通。
私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟發出聲明表示，大學雖為高壓用戶，但為公益與教育的本質，非盈利事業，應有不同的考量；大專校院之所以是高壓用戶是因為專業訓練，集中學生及資源，所以單一規模較大，但與高中以下學校在本質上都是教育，應一致對待；私校學費受高度管制，無法依實際需求調整，電價也應相對以公共利益為對應補貼。
3協會認為，電價調漲將衝擊大專校院經費支出，電價上漲若不適用高中以下學校，也不應適用大專校院。
國立大學校院協會與國立科技大學校院協會也共同呼籲，大學非營利事業，肩負培育人才與探究知識的重任，為了維持台灣國際競爭力，不應讓暴增的電費支出，分食有限的高教預算，應比照高中以下學校凍漲大學電費，以維護高教發展。
2協會指出，若以調漲15%計算，每校每年將多增加數百萬到上千萬元不等的電費支出，對面臨少子化衝擊，學雜費調漲連年遭管制的大學而言，是筆沉重負擔；台灣正面臨人才短缺，而大學正是站在第一線培育人才的關鍵，高中以下學校與大學一貫的教育銜接，不應該一刀切的對待。另外，大學的研發能量提供台灣產業創新的動力，不論是教學設施、研究設備，都與台灣競爭力息息相關，更非營利事業，經濟部與台電不應將大學和營利為主的用電大戶相提並論。
教育部回應，已就大學反映的困難，持續與經濟部溝通，協助大學因應。