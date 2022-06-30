台股午盤下挫370點 台積電跌深、貨櫃除息行情虎頭蛇尾
美股昨（29）日漲跌互見，其中費半指數跌逾2%，台北股市今（30）日早盤跌破萬五大關，午盤下挫370點，來到14866點左右，跌幅約2％；權王台積電午盤跌12.5元，來到478元，其餘重要電子股同步弱勢，航運股、元宇宙概念股也是一片綠油油，唯驊訊漲逾2％；今日盤面焦點為生技醫療族群逆勢抗跌。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表鷹派言論，市場對升息和經濟衰退的擔憂揮之不去，美股29日4大指數漲跌互見，能源股賣壓沉重；台股今日以15146點開出，早盤摜破萬五關卡，午盤下挫350點以上，來到14866點左右，跌幅逾2％。
權王台積電午盤跌12.5元，來到478元，創逾一年半以來新低點，晶圓二哥聯電走弱，午盤跌幅逾3%；其餘重要電子股同步跌深，聯發科、鴻海午盤跌逾1%，南亞科、華碩、宏碁、和碩、國巨、旺宏、力積電則跌4到8%。
貨櫃三雄今日表現疲弱，除息行情虎頭蛇尾，長榮、陽明午盤跌約2%，萬海跌約1％內，其餘航運類股像是裕民、中航、中櫃跌2至4%。
而之前漲多的元宇宙概念股今日慘綠，台亞午盤跌逾6%，瑞昱、威盛、宏達電跌4至6%，唯驊訊買盤持續，午盤漲逾2%；今日盤面焦點生技醫療族群逆勢抗跌，藥華藥漲逾5%，和康生漲逾4%，濟生漲約1%內，醣聯早盤一度亮燈漲停，午盤漲勢收斂。