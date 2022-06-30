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升息打亂房市買氣？6月交易續減　中南部有屋主小賠出場

▲央行升息預期加上平均地權法案即將送審，房市買氣已出現變化，6月份持續成交量持續衰退。（圖／NOWnews資料照片）
▲央行升息預期加上平均地權法案即將送審，房市買氣已出現變化，6月份持續成交量持續衰退。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-30 11:51:52

央行連續2季升息後，對火熱的房市如同澆了一大盆冷水，對買氣產生直接變化！房仲業者公布6月份內部成交業績統計，大致都呈現衰退，不過對比去年同期正好處在三級警戒狀態，年增率仍有稍微提升。台灣房屋集團統計內部成交行情，6月六都加上新竹縣市交易量對5月減1.6%，但價格小漲1.8%，而和去年同期相較整體交易量年增14.2%，價格年增6.6%。住商機構則是統計旗下加盟店業績，全台與上月相比減少13.9%，但比去年同期增加52.9%，六都中只有桃園較5月增加4.1%，其餘都呈現衰退。

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住商機構統計六都加盟店成交狀況，台北市月減1.1%，年增106.2%；新北較上月減少5.2%，年增85.9%，桃園較上月增加4.1%，年增50.7%，台中較上月減少20.7%，年增39.6%，台南較上月減少24.1%，年增45.1%，高雄較上月減少29.3%，年減13.4%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，目前成交量反映買方心態，隨著政府一系列打房，加上6月份升息與未來2季可能出現的升息預期，民眾觀望心態更加濃厚，即便因為去年6月是三級警戒期間買氣慘淡，讓年增率稍微好看一些，但觀察今年交易已連續3個月下滑，顯見市場交易已經走冷，是一大警訊。

徐佳馨說，後疫情時代期待房價大跌並不容易，不過屋主加價速度過快將使得買盤猶豫，近期許多區域紛紛出現短期快速飆漲，造成買方不願意買單的狀況。以市況來說，買方多有價格下修預期，才使得交易表現趨緩，而內政部《平均地權》修正案9月就要送審，對中南部預售市場產生相當影響，雖未出現倒貨潮，但近期以來已有屋主願意小賠出場，後續值得留意。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前全年已經升息1.5碼，政府手上還有第五波信用管制的調控資源，平均地權法案預計在下半年進入實質審查，利空尚未出盡，市場仍瀰漫觀望氣氛，不少置產族暫時收手，自住族也抱著邊走邊看的心態。不過因高資產族資金豐沛，商用產品需求穩定，因此包括豪宅、廠辦和商辦等類型的物件，以及危老都更型的整合，較不受政策限制，交易量仍相對穩定。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃竹買氣隨著疫情趨緩也隨之解凍，銷售期出現收斂貌，根據統計桃園市6月份平均銷售天數縮短到75天，僅剩2.5個月，較上月份平均銷售天數在82天左右，整整加快一周的時間，桃園三大交易熱區集中在桃園區、中壢區以及平鎮區；新竹地區6月平均銷售天數在67天較上月76天加快近10天，顯見民眾購屋猶預期減少，顯見對於不動產需求與購買不動產決策方面有好轉現象。「6月份量縮幅度有較上月小，不排除受疫情趨緩以及第五波打房暫緩等影響，使觀望民眾有所抉擇。」

大家房屋企畫研究室副理郎美囡提醒，央行連續升息，加上調升存款準備率，限制銀行放款，雖現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算。不過對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。
 

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