陳其邁「遠來是客」遭藍嗆　陳子瑜：國民黨暴露心虛

國民黨昨（30）日中常會後確定徵召智庫執行長柯志恩，參選高雄市長，高雄市長陳其邁回應遠來是客，遭到文傳會副主委黃子盛諷刺前高雄市長謝長廷、陳菊，一個是台北人一個宜蘭人，陳其邁是連這兩人一起酸進去，對此台灣基進新聞部副主任陳子瑜則認為，國民黨氣急敗壞地想把陳菊跟謝長廷拖下水，只是暴露自己的心虛。
陳子瑜認為，「以己之心度人之腹、看什麼都是酸溜溜」，針對陳其邁稱柯志恩「遠來是客」，國民黨氣急敗壞地想把陳菊跟謝長廷拖下水，只是暴露自己的心虛，陳其邁身為高雄市長，對於一位在美國置產，房子現在都還在美國，從台灣北部前來高雄競選的對手說「遠來是客」，到底有何不妥？難不成要說「遠來不是客」嗎？又不像國民黨那樣氣量狹小。
再來，無論是謝長廷、陳菊，雖然不是土生土長的高雄人，但都以實際行動證明對高雄的深厚感情，而且早在美麗島事件時，這倆人便與高雄產生了深深的羈絆。
例如陳菊，在美麗島事件出獄在1991年之後，便長居高雄，不但在高雄選過國大代表，戶籍至今也仍在高雄；例如謝長廷，1997年搬到遷到高雄買了房子後戶籍就未曾離開高雄，反觀柯志恩的前輩韓國瑜，為了選市長把戶籍遷到林園，遭罷免後就把戶籍遷出高雄，絲毫看不出對高雄的誠意，只能說，國民黨很清楚柯志恩對高雄不熟、也沒有連結的困境，只好用一種做賊喊捉賊的姿態，拼命要扣陳其邁帽子，這不但沒有效果，反而是更強調了國民黨的心虛。