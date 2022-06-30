7-11開賣「板狀巧克力」冰淇淋 全家杜老爺甜筒買一送一
夏天吃冰最幸福，7-ELEVEN獨家引進3款森永系列全新冰品，包括在網路上造成話題的「板狀巧克力」冰淇淋、一口吃夾心冰淇淋，還有曾奪下日本雪糕銷售冠軍的PARM巧克力夾心雪糕。如果進口冰品單價太高、捨不得吃，全家超商明（1）日起則祭出杜老爺冰淇淋甜筒買一送一。
迎接炎熱夏天，7-ELEVEN獨家推出3款森永系列新品，包括話題十足的「板狀巧克力」冰淇淋（69元），外型乍看之下讓人以為是板塊巧克力，一口咬下竟包著香草冰淇淋夾心，勢必成為IG打卡夯品。另一款pino巧克力脆皮夾心冰淇淋（65元），一口一個小巧造型，是巧克力也是冰淇淋；在日本年銷售額超過160億日圓的PARM巧克力夾心雪糕（59元），是日本高人氣冰品，入口即化的生巧克力絲滑口感被喻為大人系冰棒。
進口冰品令人垂涎欲滴，但如果月底預算有限，全家明（1）日起則有冰品促銷。眼尖網友發現，全家睽違已久的「全家康康5」優惠重出江湖，也就是周末「5」六日、「5」樣商品最低「5」折。7月1日至7月3日限時三天周五六日，全家將祭出5款促銷商品，其中原價45元的杜老爺特級冰淇淋甜筒買一送一，等於單支最低22.5元。除此之外，近期回歸的仙女紅茶、UCC無糖咖啡、可口可樂纖維+也都是買一送一。