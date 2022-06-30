T1／解鎖DPOY和防陣成就！林秉聖下一季想挑戰助攻王

自詡為防守達人的林秉聖，其實開季前即為自己設定抄截王、年度最佳防守球員、年度防守第一隊和總冠軍MVP目標，尤其看到NBA今年的年度最佳防守球員是Marcus Smart，更加深他對這個獎項的渴望。「Marcus Smart能以後衛身份拿年度最佳防守球員獎真的很厲害，我很想像他一樣得獎，但實在沒把握，因為T1外籍球員的身高跟禁區封阻優勢很明顯，沒想到最後公布得獎的是我，我非常開心被肯定、努力獲得了認可！」
「林秉聖身體素質非常好，預判抄球的時機點也進步非常多，他總是能帶領著球隊完成防守後反擊，大大提升球隊士氣！」總教練李逸驊說。第一個賽季也多虧他這一位「Energy Guy 」領軍，特攻的年輕球員才快速學會打逆風球。
不過三個防守獎項達標後，林秉聖還想更進化。「受限於身高，我的封阻能力沒有高個子那麼好，但是下個賽季我會持續鑽研防守技巧，多製造進攻者犯規，讓自己更具威脅性。」另外林秉聖不以自己的強悍防守功力而自滿，他更期待能串連球隊攻勢，進而幫助球隊贏球。「下個賽季希望能朝助攻王的方向邁進，在幫助特攻贏球的前提下，完成拿下總冠軍MVP的夢想！」
T1元年風光搶下三項防守大獎，林秉聖感謝各階段指導過他的教練，也謝謝中信大家庭給他回台打球的機會。只是在T1開季記者會上，曾發下豪語要抄哥哥林任鴻的球，結果沒有成真。「我哥很聰明，我想要守他的時候他都會跑到另一邊，逃出我的手掌心，不過沒關係，還有很多年慢慢來！」
林秉聖今年二度入選中華隊，目前已隨隊抵達澳洲墨爾本，備戰 2023世界盃亞洲區資格賽第三階段的三場賽事。「這次中華隊陣容組成不同，我會重新找定位，了解教練團賦予我的任務，我很期待跟中國隊對決，因為他們這次派一軍參賽，我想測試自己的能耐！」
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