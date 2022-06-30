T1／「衛冕軍」海神兩人入選　年度防守第一隊陣容出爐

台灣運彩xT1聯盟今天宣布年度最佳防守球員和年度防守第一隊，新北中信特攻「大聖」林秉聖憑藉著年度抄截王的神偷身手，再奪兩項年度防守大獎，不僅獲選2021-22球季年度最佳防守球員，也順利入選年度防守第一隊。





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