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經濟前景不確定因素多　5月製造業景氣燈號續亮黃藍燈

▲台經院今（30）日公布5月製造業景氣燈號，由於經濟前景仍有許多不確定因素，燈號亮出連續第3個「代表低迷」的黃藍燈。（圖／翻攝自Pixabay）
▲台經院今（30）日公布5月製造業景氣燈號，由於經濟前景仍有許多不確定因素，燈號亮出連續第3個「代表低迷」的黃藍燈。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-30 12:49:53

台灣經濟研究院今（30）日公布5月製造業景氣燈號，由於中國逐步解封，帶動需求面指標回溫，景氣信號值從4月11.9分，增加0.25分，至5月的12.15分，但俄烏戰事影響以及全球貨幣緊縮政策為經濟成長帶來不確定因素，燈號亮出連續第3個「代表低迷」的黃藍燈。

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台經院稍早表示，製造業受惠於新興科技應用及數位轉型商機，加上中國封控逐步解除，物流、人流及產能等已漸次改善，5月進出口續呈雙位數的增幅、外銷訂單也由負轉正，然而，俄烏戰火延續，化石燃料等農工原物料價格持續飆張，為全球經濟成長帶來許多不確定性，包括消費性電子及防疫等產品需求減緩，影響原物料投入面指標表現。

台經院從細部產業來看，在半導體業方面，雖然終端消費性電子產品需求下滑，但仍受惠5G、高效能運算、車用電子等新興應用及數位商機持續，帶動晶片需求強勁，進出口、生產指數續呈雙位數成長，推升原物料投入、售價及需求等面向指標，故5月半導體業的景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為持平的綠燈。

至於機械設備業方面，受到半導體設備、自動化等設備需求仍殷，推升需求面指標，但因中國經濟趨緩，客戶下單意願減弱，導致外銷訂單連續2個月出現超過1成的減幅，抵消部分增幅，故5月機械設備業的景氣燈號由衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

台經院指出，綜合整體來看，燈號續維持代表低迷的黃藍燈，是今年第3個黃藍燈，但從信號分數來看，由4月的11.90分，增加至5月的12.15分，「主要是大陸逐步解除封鎖及恢復正常生產，帶動需求面指標回溫所致。」

台經院也提到，COVID-19變種病毒疫情、俄烏戰火未停歇及歐美升息與緊縮貨幣政策等因素，恐造成全球需求趨緩，世界銀行的最新全球經濟展望更指出通膨壓力持續升溫，將導致停滯性通膨風險的增加，進而下修今年全球經濟預測。

台經院說，就台灣而言，未來關注重點，包含國際情勢變化、中國封控逐步解除、供應鏈產能及原物料短缺等問題已逐漸獲得改善，而中國官方自6月啟動相關的振興措施，透過民間消費、投資需求的增加，加速其經濟回到成長軌道，是否有助於台灣製造業出口及訂單增加，仍有待觀察。

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