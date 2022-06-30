搶進國旅振興！搭國光免費玩麗寶再抽i13、Switch
客運業展開搶客大作戰！國光客運今（30）日宣布，7月1日起推出麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，每月抽出一百名乘客贈送麗寶樂園門票兩張，11月加碼再抽出iPhone13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組等獎項，乘客登錄票根或電子票卡即可參加抽獎，為回饋一百公里以上中長程路線忠實乘客，收集票根還可以兌換立體口罩與環保提袋實用贈品。
迎接後疫情時代，民眾回歸正常生活，再加上暑假旅遊旺季來臨，交通部爭取經費振興客運業，按照旅客搭乘短中長程客運數量給予不同金額補助。國光客運指出，兩年多來疫情起起伏伏，多次歷經搭乘人數雪崩式下跌，客運業上上下下都非常辛苦，期待藉由振興促銷擺脫疫情陰霾，此次除了對外以乘客為主的促銷活動，同時準備提撥數百萬元預算作為內部同仁激勵金，按各車站攬客表現發給獎金，實質鼓勵第一線駕駛暨站務人員，提升士氣與服務品質。
國光客運說明，7月1日至10月31日為期四個月，凡搭乘國光各國道暨一般公路客運乘客，都可以在國光客運官網登錄參加抽獎，四波抽獎每次抽出一百名乘客贈送每張原價九百元麗寶樂園探索世界門票兩張，同時抽出一千元乘車金十名；十一月初最後一波抽獎加碼再送出iPhone13 Pro手機一名與任天堂Switch主機加健身環大冒險套組三名。國光客運說，每搭乘一次就有一次登錄抽獎機會，搭越多次中獎機會越多，提醒每天搭乘短程路線通勤通學乘客不要錯過機會。
國光客運指出，為回饋一百公里以上中長程路線忠實乘客，特別準備實用贈品，憑三張票根或乘車證明可以兌換環保提袋乙個，五張兌換五入造型立體口罩乙盒，環保提袋限量三千個，造型口罩限量二千盒，送完為止。
國光客運預期，近期疫情逐漸趨緩，分流上班或遠距辦公減少，民眾返鄉或出遊意願提升，無論是平日通勤路線或假日中長程路線都可以看到乘客回流，希望透過抽獎與兌換贈品雙管齊下，鼓勵忠實乘客恢復疫情前搭乘頻率，也可以帶動更多人選擇搭乘經濟實惠的國道客運。