華航商務艙網路隱藏版菜單上線！友善地球蔬食入菜

我是廣告 請繼續往下閱讀
華航新增網路獨享菜單貼合國際餐飲潮流，以減碳及在地採購為核心理念，提供中、西式兩款隱藏版主菜選擇，首波主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」及「茄醬植物肉漢堡佐帕米桑起士寬麵」，餐點多採用台灣在地食材製作，推廣低碳排放的蔬食餐點，落實永續環保目標；另開胃菜可以享用蘆筍百香青木瓜佐蜂蜜杏仁烤南瓜，搭配紅甜菜繽紛沙拉，清爽滿足夏日舌尖上的旅行。華航後續也將依季節調整變換，為旅客推出合於時令的精緻美食。
華航自去年 11 月恢復台灣出發長程線及台灣往返區域線航班的豪華商務艙、商務艙預選餐點服務，今年 6 月起也開放長程線返台航班預選主菜，另較疫情前新增長程線豪華經濟艙來回程網路主菜預選服務。同時 7 月起全艙等也恢復提供 20 種特別餐，讓旅客可依宗教、健康或嬰幼兒等特殊需求選用餐點。
華航積極為客運復甦暖身，除了今年將再引進 4 架新型 A321neo 客機，第三季規劃也增加 40% 客運航班。隨全球防疫政策鬆綁，華航逐步調整機上餐飲服務，今年下半年起在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，華航全艙等提供「華航X法朋專屬 Signature」甜點，也將與法朋合作節慶機上甜點，期待帶給旅客獨特的美味體驗。