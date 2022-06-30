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母雞盧秀燕聲勢強　國民黨台中市議員34人名單出爐

▲藍軍市議員候選人們搶著在公開場合當小雞，和母雞盧秀燕一起亮相。（資料畫面／台中市政府提供，2022.06.30）
▲藍軍市議員候選人們搶著在公開場合當小雞，和母雞盧秀燕一起亮相。（資料畫面／台中市政府提供，2022.06.30）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-30 13:38:52

尋求連任的台中市長盧秀燕民調聲望居高不下，但國民黨市議員提名作業卻遲未定案，台中市黨部今終於公告下屆市議員提名名單，34人中，競選連任者25人、首次參選者6人，其中有4位議員交棒下一代。第3選區（大烏龍）現任的林孟令、林汝洲決心走自己的路，該區不足額提名；第14選區（東勢4區）現任冉齡軒爭取報准參選失利，亦不在名單內，第17選區（山地原住民）無人有意願參選，亦未提名。

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▲國民黨台中市長盧秀燕民調居高不下，堪稱藍營最佳母雞。（資料畫面／台中市政府提供，2022.06.30）
▲國民黨台中市長盧秀燕民調居高不下，堪稱藍營最佳母雞。（資料畫面／台中市政府提供，2022.06.30）
下屆台中市議員選舉，國民黨台中市黨部今（30日）公佈各選區核定提名同志名單如下：
 第1選區（大甲、大安、外埔）：楊啓邦（大甲民服社理事長、前議員楊永昌之子）、李文傑（大甲區黨部主委、議員李榮鴻之子）。
 第2選區（清水、梧棲、沙鹿）：張清照（議長）、顏莉敏（副議長）。
 第3選區（龍井、大肚、烏日）：吳瓊華（現任）。
 第4選區（豐原、后里）：張瀞分（現任）、陳本添（現任）、邱愛珊（21全黨代表） 。                                
 第5選區（潭子、大雅、神岡）：賴朝國（現任）、羅永珍（現任）、吳呈賢（台中農田水利會委員、議員吳顯森之子）。
 第6選區（西屯）：黃馨慧（現任）、張廖乃綸（現任）、楊大鋐（議員楊正中之子）。
 第7選區（南屯）：劉士州（現任）、朱暖英（現任）。
 第8選區（北屯）：陳成添（現任）、沈佑蓮（現任）、賴順仁（現任）、黃健豪（現任）。
 第9選區（北區）：陳政顯（現任）、陳文政（現任）。
 第10選區（中西區）：張彥彤（現任）。
 第11選區（東南區）：李中（現任）、羅廷瑋（現任）、林霈涵（前市議員）。
 第12選區（太平區）：賴義鍠（現任）、黃佳恬（議員李麗華之女）。
 第13選區（大里、霧峰）：林碧秀（現任）、蘇柏興（現任）、鄭伯其（大里區立仁里長）。
 第14選區（東勢、新社、石岡、和平）：吳振嘉（東勢區福隆里長）。
 第15選區（平地原住民：全市）：黃仁（現任）。
 第16選區（山地原住民：和平、大甲、大安、外埔、清水、后里、神岡、大雅、潭子、東勢、石岡、新社）：林榮進（現任）
第17選區（山地原住民：梧棲、沙鹿、龍井、大肚、烏日、西屯、南屯、北屯、北、中、西、東、南、太平、大里、霧峰）：無黨員有意參選。

國民黨台中市黨部表示，台中市17個選舉區應選65席，核定提名34名同志參選，其中競選連任25名，首次參選6名。

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