母雞盧秀燕聲勢強　國民黨台中市議員34人名單出爐

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第1選區（大甲、大安、外埔）：楊啓邦（大甲民服社理事長、前議員楊永昌之子）、李文傑（大甲區黨部主委、議員李榮鴻之子）。
第2選區（清水、梧棲、沙鹿）：張清照（議長）、顏莉敏（副議長）。
第3選區（龍井、大肚、烏日）：吳瓊華（現任）。
第4選區（豐原、后里）：張瀞分（現任）、陳本添（現任）、邱愛珊（21全黨代表） 。
第5選區（潭子、大雅、神岡）：賴朝國（現任）、羅永珍（現任）、吳呈賢（台中農田水利會委員、議員吳顯森之子）。
第6選區（西屯）：黃馨慧（現任）、張廖乃綸（現任）、楊大鋐（議員楊正中之子）。
第7選區（南屯）：劉士州（現任）、朱暖英（現任）。
第8選區（北屯）：陳成添（現任）、沈佑蓮（現任）、賴順仁（現任）、黃健豪（現任）。
第9選區（北區）：陳政顯（現任）、陳文政（現任）。
第10選區（中西區）：張彥彤（現任）。
第11選區（東南區）：李中（現任）、羅廷瑋（現任）、林霈涵（前市議員）。
第12選區（太平區）：賴義鍠（現任）、黃佳恬（議員李麗華之女）。
第13選區（大里、霧峰）：林碧秀（現任）、蘇柏興（現任）、鄭伯其（大里區立仁里長）。
第14選區（東勢、新社、石岡、和平）：吳振嘉（東勢區福隆里長）。
第15選區（平地原住民：全市）：黃仁（現任）。
第16選區（山地原住民：和平、大甲、大安、外埔、清水、后里、神岡、大雅、潭子、東勢、石岡、新社）：林榮進（現任）
第17選區（山地原住民：梧棲、沙鹿、龍井、大肚、烏日、西屯、南屯、北屯、北、中、西、東、南、太平、大里、霧峰）：無黨員有意參選。
國民黨台中市黨部表示，台中市17個選舉區應選65席，核定提名34名同志參選，其中競選連任25名，首次參選6名。