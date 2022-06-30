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搶救石斑大作戰！屏東推創意料理　乖乖、披薩、包子都有

▲搶救石斑魚養殖業，屏東縣長潘孟安率縣府與台鐵合作，推出石斑魚為主菜的台鐵便當，吸引搶購熱潮。（圖／台鐵提供）
▲搶救石斑魚養殖業，屏東縣長潘孟安率縣府與台鐵合作，推出石斑魚為主菜的台鐵便當，吸引搶購熱潮。（圖／台鐵提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-30 13:47:27

中國日前違反國際規定，宣布禁止我國石斑魚輸入，養殖石斑魚「大本營」屏東的漁民憂心漁獲滯銷，引發關注。屏東縣長潘孟安表示，近期更加強內銷，包括推廣防疫平安箱、企業平台認購、凍儲補貼、六都行銷活動等，減少漁民損失；屏東縣政府也表示，除了與台鐵合作發展石斑魚便當外，還推出了6樣中西式餐點，包含石斑魚PIZZA、龍膽包子等。

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中國違反國際規定，片面禁止我國石斑魚輸入，惟恰逢龍膽石斑魚產季，恐讓大量漁民血本無歸，其中屏東縣惟石斑養殖重鎮，屏東縣政府也積極協助漁民，更首次與台鐵合作，設計以龍膽石斑魚為主菜的台鐵便當，27日起至7月11日於屏東、新左營、高雄站限量販售；另國防部也表示，已依各單位需求，年度採購1548公斤石斑魚，並持續配合行政院政策推廣促銷；而全聯、7-11、全家、PChome 24h購物等4大通路也有販售優惠，力挺石斑魚養殖產業及漁民。

潘孟安表示，屏東縣政府25日晚上特別了解目前所公布的凍存機制，以及國內外通路相關的補助，經過研擬及會議後，也公布了屏縣府的輔導措施，配合行政院農委會漁業署的凍存機制。

潘孟安表示，在國外通路銷售方面，已在漁業署長的允諾下能積極協助處理；國內部分已媒合4家冷凍加工廠以保價收購各進500噸，近期更加強內銷，包括推廣防疫平安箱、企業平台認購、凍儲補貼、六都行銷活動等，更與乖乖公司合作推出「石斑魚口味乖乖」，盼中央、地方一起合作，減少漁民損失。

屏東縣政府則表示，屏東縣是養殖漁業重鎮，縣府每年度都會舉辦一系列魚產品行銷計畫，希望能透過飲食文化發展出屬於屏東的特色的水產便當，此次與年銷量曾突破1000萬個、年產值超過7億元的台鐵便當合作，嘗試將過去在高檔餐廳才吃得到的食材-龍膽石斑，變身為台鐵便當主菜，融入民眾日常，發展出不一樣的石斑魚便當，不只讓民眾感受到屏東漁村漫活得優閒感受，也藉此拓展國內通路。

屏東縣政府也說，近年來積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌雙認證，建構完善食安機制外，每年皆辦理魚產多元行銷活動。近期啟動企業認購平臺上線，第一波首先推出龍膽石斑魚禮盒2000元/組；屏安防疫箱-加碼贈，凡於屏安防疫箱鮮魚舖訂購石斑魚產品者前100名，可獲得超商電子兌換券1份(100元)。

屏東縣政府也透露，還推出了「屏東石斑魚6樣中西餐點」，中式餐點包含龍膽包子、石斑南瓜包、石斑豬籠粄，另外西式餐點則有石斑魚PIZZA、龍膽鹹派、石斑魚漢堡。

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