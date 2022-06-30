厚友誼變厚臉皮？戴瑋姍：侯友宜給恩爸報告 我就發雞排
新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府的處理方式與態度持續引發譁然。民進黨新北市議員戴瑋姍今（30）日表示，侯友宜根本厚臉皮，事發至今侯友宜要為不給資料、演戲裝忙、施壓媒體了嗎？昨天一堆網軍跳針洗版要道歉，簡直邏輯死亡，「如果侯市府有交出讓恩恩爸滿意且公開的報告，我馬上在服務處發100份雞排配飲料」。
戴瑋姍說，侯友宜根本厚臉皮，從恩恩爸要求還原真相，已經超過一個月，侯市府一份官方完整報告都拿不出來，只能靠著吹哨者、媒體人和民代努力追真相，用拼拼圖的方式，才把答案找齊全。「拼對了，侯友宜找理由欺騙社會，拼錯了，裝委屈要向他道歉，我就問，到底要道什麼歉？」。
戴瑋姍表示，侯友宜若第一時間公佈真相，大家不用花時間拼湊答案。侯友宜先在議會說資料「就給他嘛」；又騙錄音檔有其他個資，不能提供；再騙衛生局沒有錄音設備，無橫向錄音；加演假報案騙恩恩爸勤指中心很忙。侯友宜說法一變再變，是為了一騙再騙嗎？侯友宜認錯了嗎？道歉了嗎？
戴瑋姍強調，侯友宜不給資料，道歉了嗎？侯友宜演戲裝忙，道歉了嗎？侯友宜施壓媒體，道歉了嗎？昨天一堆網軍跳針洗版要道歉，侯家軍議員參選人們還諷刺民進黨立委林楚茵政治操作，簡直邏輯死亡。
戴瑋姍說，「侯友宜政策殺人，最應該道歉，侯友宜掩蓋真相，最應該道歉，侯友宜造假欺騙，最應該道歉」，侯市府連監察院都已讀不回了，指揮中心要求新北提供完整報告，他真會理會嗎？
戴瑋姍最後表示，如果侯市府有交出讓恩恩爸滿意且公開的報告，她馬上在服務處發100份雞排配飲料。