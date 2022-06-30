聯準會鷹論又嚇股市 台股收盤慘跌414點、6月跌近2千點
美國聯準會主席鮑爾發表鷹派言論，無法保證能夠達成軟著陸，使市場擔憂經濟衰退，再加上美銀看壞半導體，認為PC、智慧手機疲態可能會蔓延到雲端部分。台北股市今（30）日開低走低，開盤半小時就大跌300點，摜破萬五大關，盤中跌幅擴大，終場跌414點，收在14825點，再創波段新低，跌幅2.7%，成交金額新台幣2592億元，而整個6月大盤受空方襲擊，總計跌約1982點、近2000點，月線收黑。
美股昨（29）日跌多漲少，其中費城半導體跌2%，使今日亞股走弱，其中日股跌1.5%、韓股跌1.6%，陸股反漲逾1%，港股午盤來到平盤附近。而台股在亞股中顯得疲弱，開盤半小時就大跌300點，摜破萬五大關，盤中跌幅擴大，終場跌414點，收在14825點，跌幅2.7%，成交金額新台幣2592億元。
權值股台積電終場跌15元，收在476元，跌幅3%。聯電也跌破40元大關，收在39.15元，跌幅逾4%。半導體族群一片綠油油，漢磊慘跌停，台亞、嘉晶跌幅有7%。記憶體族群，旺宏、華邦電、南亞科分別跌2%、6%與7%多。其他重要電子股，如聯發科跌1.5%，收651元。鴻海也跌1.8%，來到109元。宏碁、華碩跌4到5%。
而今日盤面焦點為工業電腦、能源、生醫與航空股較為抗跌。工業電腦中的連宇與新漢飆漲停，艾訊漲3%以上，欣技、威強電、廣積漲1%左右。電力供應概念股如華城、東元與中興電漲超過1%。部分生技醫療也強勢漲，佰研漲近4%，麗豐-KY漲逾2%、大學光、保瑞藥業則漲超過1%。華航與長榮航盤中來到盤上相對強勢，終場分別跌0.4%與漲0.15%。