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陳其邁稱遠來是客　柯志恩不怯戰

▲柯志恩在徵召後首度在高雄亮相。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.30）
▲柯志恩在徵召後首度在高雄亮相。（圖／記者鄭婷襄攝，2022.06.30）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-30 14:45:482022-06-30 15:22:15

國民黨正式徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，今（30）日高雄市黨部提名同志輔選工作會議，柯志恩在徵召後首度在高雄亮相，被問到陳其邁說她「遠來是客」，柯志恩認為陳其邁是想做出區隔，只要愛高雄、好好經營高雄，對於選戰她絕對不怯戰，陳其邁今日上午則說歡迎柯委員能夠到高雄，南部豪爽的氣氛他一定會有很深刻的印象，總之歡迎她。

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對於上午柯志恩坦言現在沒有勝算，但三、四個月之後局勢是否轉變就不得而知，陳其邁坦言目前競選團隊還沒有啟動，選舉的事情去請教柯志恩委員，現在還是全力的拚市政，漁民的生計、為石斑魚找出路是他念茲在茲的事情，全力的來努力幫我們農漁民找出路，幫產業升級。

柯志恩則認為，陳其邁是想做出區隔啦，怎麼會遠來是客？屏東和高雄就在隔壁，陳其邁是台南出生的、陳菊市長是宜蘭來的，很多人都不是高雄人，她認為只要你愛高雄、願意在高雄裡面來好好的經營，相信陳其邁市長應該還是很希望有人能夠把高雄建設的好，能夠把高雄的這個政見大家好來做一個討論，柯志恩絕對不怯戰。

柯志恩並說，戶籍在下個禮拜就會遷，媒體問是否會在高雄置產，柯說高雄置產需要錢，而且高雄房產漲得非常貴，所以還要思考一下，她跟年輕人一樣都希望在高雄早早的安居立命，不到5個月的時間確實非常短，但是所有的議員都是最大支持的力量，而且是市議會大多數，大家都是深耕基層，一起來把這五個月的時間，好好認識柯志恩。

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