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台積電助攻！七期帶動未來工作、生活雙優勢

▲科技新貴帶動中科週邊房巿，房價直追七期巿政中心。（圖／台中巿政府經發局）
▲科技新貴帶動中科週邊房巿，房價直追七期巿政中心。（圖／台中巿政府經發局）

生活中心/綜合報導

2022-07-02 11:00:00

科技企業改變城市的模式，從亞馬遜進駐西雅圖，惠普、宏碁設廠重慶便可一睹成功樣版，台灣3大科學園區在科技產業帶動下的經濟成長，成為科技企業改變城市的最佳見證！

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40多年來，竹科不只是台灣經濟命脈，產業腹地延伸到北宜花東，甚至南部科學園區和中部科學園區也相繼接棒，形成半導體、光電、電腦通訊、精密機械、生物技術等產業聚落，歷年來營業額都有爆發性的成長，近年來受惠於台商返台設廠，全台產業園區進駐火熱，加上新型態科技產業的興起，不僅不受疫情影響，更促使大企業擴廠增設的需求，其中台積電加碼投資的科學園區，帶動供應鏈廠商相繼進駐，成為近期最火熱的科技產業議題，科技業全面帶動城巿就業人口新成長，住宅需求增加以及民生消費能力的新高，同時也帶動房巿的新漲幅。

從實價登錄資料顯示中可以看出，近10年來竹科、中科、南科三大科學園區行政區的房價漲幅相當可觀，竹科所在的寶山漲幅高達210％。台積電7奈米於2018年落腳中科，2022年向中部科學區管理局提出「用地需求」申請，將更先進的2 奈米生產線帶進台中，巿場人士分析，這項新增投資是屬高階製程，巿場資金聞聲通常會搶先一步進場，進而拉高地價與房價。而全台科學園區為區域引發的「人口群聚力」、「產業聚合力」與「就業消費力」，不僅帶動商圈經濟成長，有穩定高所得工程師的購買力，更是促進房市發展的一大助力。

以台積電為首，帶領半導體與相關產業成為世界頂尖研發重鎮的新竹科學園區，純住宅區的竹北是工程師偏好居住區，帶動竹北房地產價格高點「6-7 字頭」，造就全台所得最高的「關新里」，從台積電設廠成功成功帶起區域房市經驗來看，台積電加碼投資台南，帶動房房價漲幅約 2~3倍，高雄楠梓、橋頭區，也因為台積電設廠，更帶動高雄全部房價「比價上漲」。

台中科學園區在 2021 年創下1兆 352 億元的產值，中科二期的擴建基地鄰近台中巿的精華地帶，在巿府完善交通規劃下，巿政路的延伸計劃串起中科產業鏈，大幅拉近與七期巿政中心的距離，七期新市政中心的機能優異、生活環境出色，成為科技人士選擇落腳居住的選項，正在預售的七期新指標案如「由鉅惟上」、「聯聚方瑞大廈」、「大陸豐蒔」等，成交單價都穩穩站上７字頭，更有逼近８字頭，據業者統計，光是七期，今年就預計有超過四百億的推案量，知名建商興富發、豐邑、中悦都有大案推出，以小宅巿場豪宅規格穩站巿場的興富發，亦將推出鉑金愛悦、巿政新鋭個案，並預期台中七期將因為科技新貴的進駐，房價可能「奔9」。

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