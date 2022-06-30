中國多地公務員爆減薪潮！粵江浙滬　減幅達3至4成

中國多地陸續傳出新冠疫情，曾經被視為抗疫妙方的清零政策，現在卻成了扼阻經濟復甦與發展的絆腳石。經濟不景氣，連公務員的鐵飯碗也受到波及，上海、廣東、江蘇、浙江等沿海地區公務員陸續遭遇降薪潮，減薪幅度約達到3成。
綜合中媒報導，公務員被許多中國年輕人視為「香餑餑」，如今卻遭遇降薪風暴。財力雄厚的上海、江蘇和浙江，據傳也成立了「公務員降薪辦公室」，以上海為例，處級幹部年薪從35萬元（人民幣，下同）降至20萬元，主任科級公務員年薪則從24萬元砍到15萬元，降薪幅度達3至4成。
除了本薪，許多地方自設的獎勵性補貼也都紛紛取消，甚至「經濟越發達的地方，降得越厲害」，有在深圳貸款買房的公務員在互聯網上抱怨，調降後的工資，已經讓他難以再支付高額的房貸。
報導指出，降薪潮主要與近來地方財政收入下滑有關，以上海來說，去年一般公共預算收入超過7000億元人民幣，為全國第一，但因疫情封城逾2個月、重挫經濟，防疫相關開支還大大增加，光4月的財政收入就比往年同期大跌了4成8，深圳4月財收則下滑約4成4。除了疫情因素，土地出讓金收入減少及增抵退稅政策也加大了地方財政壓力。
與沿海經濟發達地區相比，內陸地區的公務員則未受到明顯影響。河南、河北、安徽等地部分公務員表示，在調薪後，其年收入反而略有上漲。不過在引發討論後，最早刊登報導的中媒已將文章刪除。