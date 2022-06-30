反制綠操作恩恩案　藍擬組「調閱委員會」查染疫亡者真相

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曾銘宗指出，新北市政府已將全案移送檢調，難道指揮中心要介入司法？國民黨團給予最嚴厲譴責，民進黨為了年底選戰，根本已經沒有人性、沒有倫理的階段。此外，就醫指引的錯誤，又該誰來負責？衛福部在4月19日恩恩病逝之後，深夜中央疫情指揮中心就更改就醫指引，「居家照護確診者有緊急就醫需求，可由同住親友接送、步行、自行開車或騎車方式前往就醫」，曾銘宗表示，新北市與桃園市、基隆市的兒童就醫指引一樣，但依指揮中心指引做事卻被究責，若這些指引錯誤，陳時中不用負責？
曾銘宗進一步表示，5月15日基隆兩歲童染疫死亡，求救過程6小時送5家醫院沒人收治，中央疫情指揮中心是不是也要請基隆市政府在3天內提出報告？曾銘宗強調，根據中央疫情指揮中心統計到昨(29)日為止，全國染疫死亡人數為6,533人，國民黨團主張一套標準「提出報告」，嚴重警告民進黨政府，假設再做不當操作，立法院在下個會期開議後，國民黨團不排除出成立「調閱委員會」，對所有因染疫死亡國人全面進行調查，給家屬、亡者一個交代。
藍委賴士葆表示，恩恩案發生之後，民進黨政府全力操作成政治事件，追殺新北市政府，根據時間序顯示，先有家屬打給1922的143分鐘，有才打給119的81分鐘，民進黨政府為何不追之前的143分鐘？因為1922是中央疫情指揮中心負責，指揮中心卸責做法是有功拿走，出事推地方政府、推給人民。賴士葆指出，疫情期間全民配合中央疫情指揮中心指引，全民戴上口罩、排隊打疫苗，犧牲相當人權和自由，成就了陳時中部長的防疫英雄。
賴士葆表示，但曾幾何時，台灣當前每日確診數名列世界前茅，經濟活動難以恢復正常，餐飲服務業一片蕭條，這個成績可以看？賴士葆強調，現在有6千多名國人因染疫而往生，民進黨政府是否該拿出相關措施，幫助家屬？完全沒有！陳時中哪來的勇氣去選台北市長？現在綠營猛攻新北市府恩恩案，是要轉移陳時中部長抗疫不力，稀釋陳時中部長的責任，相信國人完全不能接受。
首席副書記長李德維表示，恩恩過世就如同染疫而亡的6千多位國人，國民黨團始終保持著難過與遺憾的心情，恩恩案發展迄今，在民進黨政治操作下，恩恩案已成政治子彈攻擊新北市長侯友宜，也傷害基層公務人員。民進黨立委林楚茵以打恩恩案攻擊侯友宜市長，拿出中央疫情疫指揮中心錯誤的資料、造假的資料，完全是烏龍爆料新北市資料造假，但是到了今天，國人有看到整個民進黨、林楚茵委員有出來道歉嗎？提供錯誤資料的衛福部、中央疫情指揮中心有出來道歉嗎？
李德維強調，拿錯誤的、造假的資料攻擊對手，被發現之後難道一句話都不說？這樣對新北市長侯友宜和新北市相關公務人員，公平嗎？國民黨團呼籲恩恩爸，請擦亮眼睛，不要成為政治攻防的工具人，讓政治歸政治、防疫歸防疫。請民進黨用正確、正當的資料來對事情提出質疑，不要只會抹黑！