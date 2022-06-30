習近平來了！暌違五年再度訪港 警方出動裝甲車全神戒備
香港明天（7月1日）迎來回歸25周年，中國國家主席習近平今（30）日下午三點將第一次循陸路搭乘高鐵訪港，這是疫情爆發約2年多來習近平首次離開中國「內地」造訪，在中共20大舉行前造勢意味更加濃重。根據港媒報導，習近平抵達前港警加強佈防，不僅出動多台「劍齒虎」裝甲車到灣仔君悅酒店附近停泊戒備，許多港鐵站、巴士站等路口同樣搬出鐵馬，力求一切順利。
綜合港媒和中國官媒報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平已於下午三點搭乘高鐵抵達香港慶祝回歸25週年，這是自2017年以來習近平首次訪港，也是打從全球爆發新冠疫情以來，久違的走出「中國本土」出訪，此前所有國際重大會議習近平僅以視訊會議參與。
《南華早報》指出，習近平與夫人彭麗媛率領中國官員代表團從深圳抵達西九龍高鐵總站，今天將會是習近平造訪行程的前哨站，下午習近平將會在灣仔的香港會展中心會見一群親近北京的特區主要官員、部分立法會議員、港區人大政協和政商界人士；夫人彭麗媛則傳出會前往戲曲中心參觀，結束今日行程後，晚上將返回深圳留宿，明早才重返香港出席由新任特首李家超監誓的回歸慶典暨新政府就職典禮。
對於習近平的造訪，香港可說全島戒備，《香港01》指出警方從兩天前就開始部署安全路線與維安，例如科學園出入口、港鐵大學站附近陸續封路，包含沿途的單車通道、巴士站都被拒馬擋住，重要官員的下榻飯店外也派遣大批警車與裝甲車嚴陣以待。