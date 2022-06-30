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越南調漲最低工資！台商擬轉嫁人力成本

▲越南在土地和人力方面有低成本優勢，使得許多台灣和中國企業把廠房遷往當地。（示意圖／shutterstock）
▲越南在土地和人力方面有低成本優勢，使得許多台灣和中國企業把廠房遷往當地。（示意圖／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-30 15:42:07

台商外移據點到東南亞，最大的誘因便是低成本的勞力資源，然而近期越南傳出將調漲最低工資，7月1日起，分四區調高勞動合同工作雇員的最低月薪及最低時薪。受此影響，當地台商將反映成本在報價上及加速推動自動化。 

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進一步分析越南調漲最低工資方案，第一區胡志明市及河內等精華區，最低月薪468萬越南盾（約新台幣5,980元），漲幅約5.9％；另最低時薪2.25萬越南盾。第二區最低月薪416萬越南盾，最低時薪2萬越南盾。第三區最低月薪364萬越南盾，最低時薪1.75萬越南盾。第四區最低月薪325萬越南盾，最低時薪1.56萬越南盾。

寶成透露，截至去年底，集團在越南共有六處廠區，員工總數約12.6萬人，針對上述的最低月薪及最低時薪調漲案，集團採取成本加價的營運模式，比照原材料價格增加，及基本工資調漲等，均會與品牌溝通協商，適時反映成本在報價上。

越南在土地和人力方面有低成本優勢，使得許多台灣和中國企業把廠房遷往當地，但去年越南疫情惡化，很多訂單一度回流中國。不過，今年初中國疫情升溫，多個省市實施嚴格的「清零」封控措施，供應鏈受阻，以致許多企業停工停產，訂單又再次回到越南。值得注意的是，除了傳統製造業外，三星、英特爾、富士康等全球巨頭今年初選擇繼續在越南追加投資，然而越南政府調漲最低工資的政策，有可能會影響外資的投資決策。

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