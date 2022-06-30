菲律賓總統就職典禮未邀台灣 立委質疑新南向政策破功
菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（30）日舉行就職典禮，台灣民眾黨立委邱臣遠質疑連同5月10日韓國總統尹錫悅就職亦未獲邀請，兩次缺席顯示外交部處理台灣對外關係出現破口，更質疑新南向政策破功。
正在越南訪問的邱臣遠表示，台灣曾於2013年由時任立法院長王金平組國會慶賀團參加朴槿惠前總統的就職典禮，當時被認為是一項外交突破。今年雖未有官方致邀，但我方確實有收到韓國國會友台小組會長趙慶泰議員的邀請函，可以國會對國會的形式參與，然而外交部卻未詢問外交及國防委員會委員的意願，逕自以立委考量疫情而婉拒，錯失促進台韓實質關係的大好機會。
邱臣遠指出，台灣也曾在1992年及2010年，分別由前駐菲代表詹憲卿，以及前衛生署長葉金川以學者身分率團參與菲國總統就職典禮。菲律賓與台灣僅相隔一道巴士海峽，地理位置相近，且為新南向政策的重點國家，台菲在經貿及人才的交流上互動密切。此次未獲邀請，他質疑是不是代表新南向政策成效破功？
邱臣遠呼籲，外交部不應只偏重發展台美、台日關係，而忽略甚至廢弛與其他重要國家的雙邊關係經營。尤其，尹錫悅強化對美日關係，據外媒報導，小馬可仕的外交路線也不如前政府親中。台灣組團赴韓國及菲國總統就職典禮，並不是沒有前例可循，外交部應就這兩次未獲邀請的情況，以及目前的外交工作資源分配進行檢討，並向人民說明原委；同時也要務實推動台灣與韓、菲的經貿、學術及文化交流，強化與周遭國家的實質關係，以拓展台灣在印太區域的參與空間。