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小孩子才做選擇！盧廣仲入圍金曲獎4項「我全都要」

▲盧廣仲入圍金曲4獎項，希望都能得獎。（圖／記者陳思誼攝）
▲盧廣仲入圍金曲4獎項，希望都能得獎。（圖／記者陳思誼攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-06-30 15:57:48

盧廣仲爭奪2022金曲歌王倒數，今（30日）他出席知名品牌POLO衫記者會，提到屆時也會表演，比起當入圍者等待揭獎，上台演唱最令他緊張。問及入圍4項最想拿走哪一獎項？盧廣仲則回應：「都想拿！」

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盧廣仲本次入圍金曲獎「最佳MV獎」、「最佳作曲人獎」、「最佳編曲人獎」、「最佳華語男歌手獎」等4項，亦是表演嘉賓之一，他表示比起等揭獎，上台表演最感到緊張，「因為你會不會得獎，是評審去決定，但一個表演者有沒有唱好，觀眾會用檢視的角度去看你，我當天把身體狀態調到最好，希望可以有一個好的表演。

問及最想拿的獎項為何？盧廣仲表示「都想拿」，坦言不同的獎項，會有不一樣的心情，「第一次以團體型態入圍，都很希望得」。他透露屆時的表演，是演唱別的歌手作品；至於到時的戰袍，盧廣仲當起稱職代言人，「跟POLO衫有異曲同工之妙，都有扣子跟領子，是最近這幾天決定的，之前沒有穿過」。

盧廣仲表示參加金曲不緊張，近日睡得很好，到時會帶POLO衫當幸運物，「金曲戰袍穿久應該會很緊繃，典禮結束後就可換上POLO衫跟樂手去慶功，完成一張自己喜歡的專輯，就是一件值得慶祝的事情」。他也說這趟高雄行，會順道去夜市找擺攤的阿姨，「我每次去（高雄）都會去探望她」。

▲▼盧廣仲要帶POLO衫當幸運物。（圖／記者陳思誼攝）
▲▼盧廣仲要帶POLO衫當幸運物。（圖／記者陳思誼攝）
▲▼盧廣仲要帶POLO衫當幸運物。（圖／記者陳思誼攝）
 

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