中市暑期防疫指引「在校僅半天」太逼人！議員批圖利業者

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辦法公佈後，防疫指引第一條的「暑期原定各項課程及活動以半天辦理為原則，避免在校脫口罩用餐」先引發爭議，許多家長、校長向羅廷瑋、林炘烽、張耀中等藍綠議員反映，先前停課期間若家長有需求，可以將孩子送到學校待一整天，疫情趨緩後卻只能待半天！通勤的高中職生抱怨半天課不符時間效益、公幼的家長也問：「只收托半天，剩下半天要帶嬰兒到公司上班、還是轉到私幼去？」
教育局主祕郭明洲今在防疫記者會重申，先前公告的「暑假校園活動防疫指引」是通則，若有特殊情形，可以報教育局同意辦理。他舉例往年國小、幼兒園有特殊孩童暑假育樂營、學習扶助計劃，若7月1日起即有辦理需求，不必等到18日以後，學校可備妥活動計劃書、家長同意書備查，在防疫前提下辦理。
但市議員林祈烽主張，教育局應該直接廢掉「以半天辦理為原則」這項規定，將決策權完全還給學校，否則無異於以行政命令圖利私人業者。他說，這樣的暑期活動指引，根本沒考慮到學校辦理弱勢學童免費照顧營隊的需求，「是在鼓勵大家都把孩子送到私人安親班、私立幼兒園去上課嗎？」
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