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中市暑期防疫指引「在校僅半天」太逼人！議員批圖利業者

▲台中市教育局主祕郭明洲重申，暑假校園活動若有特殊情形，可以檢具家長同意書報教育局備查。（圖／台中市政府提供，2022.06.30）
▲台中市教育局主祕郭明洲重申，暑假校園活動若有特殊情形，可以檢具家長同意書報教育局備查。（圖／台中市政府提供，2022.06.30）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-30 15:59:18

中南部疫情從高原期逐漸緩降，台中市宣佈校園可開放給社區民眾運動、設快打站、辦活動，唯獨要求學生在校「以半天為原則」，避免校內用餐脫口罩染疫，引起各界反彈，不僅高中職暑輔不便、國小營隊難辦理，公托家長也抱怨「下半天要把小孩轉私幼」？市府今重申，有例外可以檢具家長同意書備查，但議員批評，這麼僵硬的規定根本是圖利業者、漠視弱勢家庭權益。

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台中市今（30日）新增5,639例本土個案，雖然還是全國第一，但相較上週四7,001例，確診數維持近2成的降幅。暑假將於明天展開，鑑於逐漸脫離高原期，市府自26日起，陸續公佈暑假校園活動防疫指引等相關開放措施，包括國中及高中7月1日起、國小及公立幼兒園7月18日起「有條件」恢復實體課程，以及開放社區民眾入校園運動、老人第4劑疫苗快打站場地以校園優先等。

辦法公佈後，防疫指引第一條的「暑期原定各項課程及活動以半天辦理為原則，避免在校脫口罩用餐」先引發爭議，許多家長、校長向羅廷瑋、林炘烽、張耀中等藍綠議員反映，先前停課期間若家長有需求，可以將孩子送到學校待一整天，疫情趨緩後卻只能待半天！通勤的高中職生抱怨半天課不符時間效益、公幼的家長也問：「只收托半天，剩下半天要帶嬰兒到公司上班、還是轉到私幼去？」

教育局主祕郭明洲今在防疫記者會重申，先前公告的「暑假校園活動防疫指引」是通則，若有特殊情形，可以報教育局同意辦理。他舉例往年國小、幼兒園有特殊孩童暑假育樂營、學習扶助計劃，若7月1日起即有辦理需求，不必等到18日以後，學校可備妥活動計劃書、家長同意書備查，在防疫前提下辦理。

▲關於暑假活動僅半天的爭議，市議員林祈烽主張將決策權還給學校，否則無異於以行政命令圖利私人業者。。（圖／林祈烽提供，2022.06.30）
▲關於暑假活動僅半天的爭議，市議員林祈烽主張將決策權還給學校，否則無異於以行政命令圖利私人業者。（圖／林祈烽提供，2022.06.30）
但市議員林祈烽主張，教育局應該直接廢掉「以半天辦理為原則」這項規定，將決策權完全還給學校，否則無異於以行政命令圖利私人業者。他說，這樣的暑期活動指引，根本沒考慮到學校辦理弱勢學童免費照顧營隊的需求，「是在鼓勵大家都把孩子送到私人安親班、私立幼兒園去上課嗎？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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