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獨／原本規劃卸任後全家赴美　林智堅：人生是老天爺決定

▲新竹市長林智堅說，若卸任後不選舉，曾經一度規劃全家到美國生活，讓孩子在自然環境學習語言。（圖／記者葉政勳攝）
▲新竹市長林智堅說，若卸任後不選舉，曾經一度規劃全家到美國生活，讓孩子在自然環境學習語言。（圖／記者葉政勳攝）

記者王敏旭、黃宣尹、鄭宏斌／新竹報導

2022-07-01 10:00:002022-07-01 10:05:08

新竹市長林智堅有3名小孩，他的市長室辦公桌上，就放著全家福照片，除了市政工作外，家庭佔據他其餘所有時間；不過他擔任市長近8年期間，孩子都由妻子照顧，林智堅接受《NOWnews今日新聞》專訪時獨家透露，2年前夫妻倆曾規劃卸任後到美國生活，只是遇上了疫情，現在又將參選桃園市長，對於妻子的期待落空，林智堅語氣上滿是歉意。

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2014年林智堅接受民進黨徵召，從新竹市議員轉戰參選新竹市長，並在不到1百天時間勝選。只不過參選初期，林智堅的妻子懷孕，大小事她幾乎都得獨自面對，二兒子出生後又因拚選戰，只有1次陪伴超過10分鐘。

2016年已是新竹市長的林智堅，又歡喜迎接三女兒，是台灣近期少數擔任地方首長還能迎接兒女出生的政治人物。林智堅說，過去8年時間全心投入市政工作，孩子成長都是太太陪伴，夫妻最大期待，是稍微停下腳步留點時間陪伴小孩。

2年前全球還未有疫情，已經順利連任並剩下2年任期的林智堅，悄悄與妻子規劃下一步。林智堅說，一度希望帶孩子到美國唸書，夫妻倆都做了功課，但當時疫情突然爆發，影響他們夫妻倆的規劃與期待。

卸任後到美國的計畫是否全家一起去？林智堅斬釘截鐵地連說「當然」，這就是他們夫妻倆的期待，讓孩子在自然的環境學習語言、唸書，自己也可以沈澱、休息，甚至可以再進修。

林智堅無奈地說，有時候人生就是如此，沒辦法做太多的規劃，尤其是政治工作者，「你的人生很多時候是老天爺在決定的」。

林智堅說，到美國是他的妻子最希望的事，她也很清楚如果他去選舉，這件事情就沒了。也因此，近期黨內在徵詢他的時後，都有提出這期待，他也曾當面告訴蔡英文總統這件事，不過總統沒有給予太多回應。

▲林智堅透露，原本計劃卸任新竹市長後，要全家赴美生活，只是人生很多時候是老天爺決定。（圖／記者葉政勳攝）
▲林智堅透露，原本計劃卸任新竹市長後，要全家赴美生活，只是人生很多時候是老天爺決定。（圖／記者葉政勳攝）
民進黨已徵召林智堅參選桃園，先前最反對的就是妻子。林智堅說，每次選舉就像被扒一層皮，攻擊隨之而來，妻子也會不捨得、家庭更受到影響，他辭職後就要搬到桃園，接下來選舉這一百多天，勢必一家人就要分隔兩地。

林智堅表示，他有跟妻子說「如果責任來我會承擔的」，但當時也不確定是否選對會、黨會徵召他，因此他們夫妻倆最後決定，等一切塵埃落定，再討論後續的事，目前確定家人無法馬上跟著他到桃園，不過他與妻子都有互相安慰，也都認為，這是老天爺不一樣的安排。

林智堅的3名小孩，最大的才國小四年級，對於選舉懵懵懂懂，溝通這件事則由阿嬤出馬。林智堅說，他沒有自己跟孩子們說，不過孩子們有跟阿嬤聊天，雖然不清楚選舉這件事，不過他們知道，自己的爸爸是市長。


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