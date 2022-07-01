獨／原本規劃卸任後全家赴美　林智堅：人生是老天爺決定

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2016年已是新竹市長的林智堅，又歡喜迎接三女兒，是台灣近期少數擔任地方首長還能迎接兒女出生的政治人物。林智堅說，過去8年時間全心投入市政工作，孩子成長都是太太陪伴，夫妻最大期待，是稍微停下腳步留點時間陪伴小孩。
2年前全球還未有疫情，已經順利連任並剩下2年任期的林智堅，悄悄與妻子規劃下一步。林智堅說，一度希望帶孩子到美國唸書，夫妻倆都做了功課，但當時疫情突然爆發，影響他們夫妻倆的規劃與期待。
卸任後到美國的計畫是否全家一起去？林智堅斬釘截鐵地連說「當然」，這就是他們夫妻倆的期待，讓孩子在自然的環境學習語言、唸書，自己也可以沈澱、休息，甚至可以再進修。
林智堅無奈地說，有時候人生就是如此，沒辦法做太多的規劃，尤其是政治工作者，「你的人生很多時候是老天爺在決定的」。
林智堅說，到美國是他的妻子最希望的事，她也很清楚如果他去選舉，這件事情就沒了。也因此，近期黨內在徵詢他的時後，都有提出這期待，他也曾當面告訴蔡英文總統這件事，不過總統沒有給予太多回應。
民進黨已徵召林智堅參選桃園，先前最反對的就是妻子。林智堅說，每次選舉就像被扒一層皮，攻擊隨之而來，妻子也會不捨得、家庭更受到影響，他辭職後就要搬到桃園，接下來選舉這一百多天，勢必一家人就要分隔兩地。
林智堅表示，他有跟妻子說「如果責任來我會承擔的」，但當時也不確定是否選對會、黨會徵召他，因此他們夫妻倆最後決定，等一切塵埃落定，再討論後續的事，目前確定家人無法馬上跟著他到桃園，不過他與妻子都有互相安慰，也都認為，這是老天爺不一樣的安排。
林智堅的3名小孩，最大的才國小四年級，對於選舉懵懵懂懂，溝通這件事則由阿嬤出馬。林智堅說，他沒有自己跟孩子們說，不過孩子們有跟阿嬤聊天，雖然不清楚選舉這件事，不過他們知道，自己的爸爸是市長。