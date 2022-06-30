高雄在地企業公益回饋「愛在燕巢」 捐千萬嘉惠弱勢鄉親
受到疫情影響，社會企業捐款大幅減少，但高雄在地建商在這波疫情當中，仍持續響應公益回饋社會。清景麟建築團隊今(30)日舉辦「愛在燕巢」公益捐贈記者會，總計捐贈1,387萬元給燕巢區農會、燕巢區公所、燕巢家園及慈德育幼院，計有3,850位燕巢鄉親受益。高雄市副市長林欽榮感謝清景麟建築團隊給予在地社福最大的支持與協助，也期盼更多優質企業廠商共同投入社會公益行列。
這筆公益基金將用於包括60歲以上農民、弱勢家庭生活補貼與急難救助金、支持燕巢家園日間照顧服務據點、改善身心障礙者無障礙環境與擴充多元服務與課程；另外，也補助慈德育幼院「守護離院生兒少及家庭社區支持服務計畫」，提供離院生回歸原生家庭持續地到宅關懷與輔導，實踐社會安全網的理念。
林聰麟表示，自己成長、創業的路上受到許多人的幫助，現在有能力，轉而來幫助社會上有需要的人。積極推展學校教育及關懷偏鄉弱勢，也更能達到「給他魚吃，不如教他捕魚」的目的。
林聰麟指出，「取之社會、用之社會」一直是集團企業的理念，在投入公益幾年來，也發掘了許多溫馨或是振奮人心的故事，例如田寮國中今年出現創校史上首位5A學生，證明只要有資源、夠努力，都可以實現夢想。
在未來，也會持續投入公益，並依循2030永續發展目標(SDGs)朝「消除貧窮」、「良好健康與社會福利」及「優質教育」共同來努力。身為燕巢人，林董事長不僅要將「愛」帶進燕巢，還要讓更多人感受到「燕巢之美」，記者會中也提前透露將於今年12月在燕巢阿公店森林公園舉辦燕巢草地音樂市集，邀請大家一起來燕巢欣賞阿公店水庫的冬日美景。