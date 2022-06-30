睽違3年！台韓觀光交流會議展望疫後雙向交流

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會議雙方聚焦討論如何重啟疫後台韓旅遊互訪並就疫後旅遊形態及趨勢變化下之政府政策及產業轉型之調適等進行意見交流，期許共同在危機中全力尋找突破口，讓台韓觀光交流也邁向疫後新模式與新常態。交通部政務次長陳彥伯亦蒞臨，除為出席會議的臺韓雙方代表加油打氣外，也期勉透過會議的討論，能夠激盪新的思維，重拾台灣與韓國民眾的旅遊信心，讓疫前最平衡的台韓互訪儘快復甦。
韓方則由韓國旅行業協會、韓國文化體育觀光部、縣市政府及觀光業界等多名重要代表親自來臺參與，觀光局長張錫聰與台灣觀光協會會長葉菊蘭偕同縣市政府及國內觀光產業等代表參與，展現疫後重啟台韓觀光交流的重要契機。
台韓互訪於2017、2018年各突破百萬人次，2019年互訪亦達245萬人次，創歷史新高。交通部觀光局表示，疫情期間仍致力進行國際觀光宣傳，除於會議中推播國際觀光宣傳影片《We Are Ready》外，更釋出2支最新宣傳影片，採詼諧反差手法，首播美食篇及文化篇，傳遞台灣吃不完的美食與看不盡的多元文化，以吸引韓國旅客於邊境開啟後首選台灣。
本次會議結論台韓雙方將同步研議後疫情時代的觀光發展策略，互為推動以文化觀光為主題之宣傳，深化各式交流，鼓勵各觀光業者於邊境開放後，設計貼近疫後觀光需求之旅遊產品，同時配合飛航運具調整變化，提供安全安心之服務，強化教育旅行與各式主題之內涵，深入探索地方之魅力，並結合科技旅遊趨勢，拓展觀光產業的發展與想像，最重要的是雙方應共同努力及早達成互訪300萬人次的目標。