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MLB／迷失的狀元郎東山再起　熬9年終迎處女秀

▲2013年選秀狀元Mark Appel（圖／美聯社／達志影像）
▲2013年選秀狀元Mark Appel（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-06-30 16:22:33

大聯盟2013年的選秀狀元Mark Appel，2018年因為受傷宣布遠離球場，卻在手術之後，因忘懷不了棒球而重返小聯盟，今天對亞特蘭大勇士隊的比賽，終於迎來生涯大聯盟初登板，以費城費城人隊後援投手身份登場，用1局1K無失分的表現，9年多來的棒球路終於慢慢開花結果。

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2013年以狀元身份被休士頓太空人選中的Appel，棒球路途其實不如其他狀元郎順遂，生涯大小傷勢不斷，在小聯盟的表現也不如意，看到同年選秀的Kris Bryant、Jon Gray、Tim Anderson等人一個個站穩大聯盟，甚至成為球隊看板，他卻不斷受傷，被太空人交易到費城人，甚至還遭到球隊指定讓渡，讓他在2018年萌生了不如歸去的想法。


離開棒球之後，他去做了一趟右肩手術，並改變了他的想法，忘懷不了最愛的棒球，2021年重返費城人小聯盟2A，但始終在2A以及3A之間掙扎遊走，終於在今年破繭而出，在費城人3A的球隊出賽19場，投出5勝0敗1.61防禦率的成績之後，終於在6月25日生涯首次升上大聯盟。


等待了3場比賽，終於迎來生涯初登板，還對勇士隊外野手Adam Duvall投出生涯首次三振，雖然Appel以30歲又349天的年紀，成為所有選秀狀元中，年紀最大踏上大聯盟的選手，但是當他上場那一刻，所有的壓力、傷痛、不如意全都煙消雲散，就如同他賽後所說「即使我想回來，但前方的路也不是一條直線，在過程中，我迷路了，我有時候也會絕望，覺得這夢想永遠不會實現，所以我現在淚流滿面」，如今這位迷失的狀元郎也終於踏上夢想的舞台，為自己的第二棒球人生，好好努力。


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