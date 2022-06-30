夜市叫賣好賺？「寶島叫賣哥」葉昇峻：阮是被嫌棄的族群

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但別以為叫賣真的很好做，葉昇峻說，其實在夜市叫賣的人，一直是夜市裡不被討喜的攤位，因為他們時常要拿著麥克風、大聲公來吸引群眾，不但經常被其他攤販抗議太大聲，也容易因為太多客人來圍觀而擋住其他攤位的位置被檢舉，甚至引起警察關注，來現場開單勸導。「你仔細看就會發現，很多叫賣的攤位怕影響到其他攤販，會默默地到夜市的邊邊角角、在人潮通常不會走到地方擺攤，這也是出於無奈！」
但叫賣要賺錢，人潮絕對是最重要的一環，有人氣才有商機。但這兩年多疫情影響，夜市人潮大減，除了現吃現賣的攤販還能勉強維持，許多叫賣攤商生意都大受影響，甚至慢慢的淡出市場。另一方面，網路發達也造成叫賣文化更大的挑戰！葉昇峻說，過去沒有網路，憑藉著主持人的功力，還是可以把商品價錢抬高，利潤相對比較好，「但現在大家習慣改變，網路上一查就知道價錢，就算賣貴一塊錢也不會有人買，這也對叫賣攤商帶來很大的衝擊！」
也正因為生意難做，如今不少叫賣攤商都轉戰網路叫賣，算是走在前端的葉昇峻也說到，雖然網路沒有過去在夜市擺攤受到天氣、時間、地域的限制，但實際上未必賺得多，除了查價更方便以外，直播的開銷也很大，包括人力成本、物流等等，而且過去在夜市叫賣都是「一手交錢一手交貨」，現在網路上還有7天鑑賞期，甚至有客人會棄單，還得花成本建構客服協助退換貨，這一來一往未必能賺得到更多。
要突破這樣的困境，叫賣就得有改變，葉昇峻如今都在經營自有品牌，他也會和合作廠商簽約，相關的商品只有在他的直播上獨家販賣，這樣才不會有競爭的問題。「叫賣這行不會消失，只會進化！」葉昇峻強調，因為大環境一直的在改變，民眾消費習慣也一直在變，要做好一個「叫賣哥」，時常關注新聞，了解時下流行來選擇商品，才能掌握消費者的習慣！難怪他能臭屁的說：「我已經叫賣了17年，所以看到一個商品，就知道觀眾會不會喜歡。」