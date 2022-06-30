蝦皮購物展望下半年銷售賦能　3大關鍵助品牌開拓新藍海

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趨勢1：「消費保障」成網購決勝關鍵
隨著網購深入民眾的生活，不僅各大電商紛紛祭出各式優惠與活動搶攻市場，在購物選擇增多之下，「消費保障」也成為左右消費者決策的關鍵。根據蝦皮購物觀察，針對不同族群量身打造專屬優惠的月月盛典策略，成功吸引消費者進站購物，以每月25日的蝦皮商城盛典「商城狂購節」為例，自去年推出後，最高曾為站上帶來單日訂單量75% 成長的驚人成績。
而在今年，隨著蝦皮商城三大保障「15天鑑賞期」、「蝦皮安心退」、「正品保障」升級，與「品牌旗艦店」規模擴大至超過600間，加上推出最高折500元的國泰世華蝦皮聯名卡「品牌旗艦店」專屬優惠券，及雀巢、植村秀、施華洛世奇等國際知名品牌紛紛進駐，蝦皮商城流量與訂單數持續呈現上升趨勢，站上「品牌旗艦店」較一般商家平均每筆消費金額多出近1倍。此外，「蝦皮安心退」便利的退貨機制，亦優化了消費者的購物體驗，今年3月服務擴大至蝦皮購物全站賣家後，短短2個月平均退貨處理時間已減少近20%。在品牌旗艦店進駐與保障機制升級的雙重加持下，成功加深消費者對蝦皮購物的信賴，更顯示消費者對於網購消費權益保障的意識逐漸抬頭，購買可靠性成為網購消費決策的關鍵之一。
趨勢2：CRM躍升疫後銷售賦能「心」關鍵
疫情對零售業造成重大衝擊，各品牌接連數位轉型，消費者在多元選擇下導致品牌忠誠度下降，品牌該如何滿足消費者的期待與需求，創造「差異化」持續吸引消費者眼球？根據經濟部技術處 指出「CRM成為疫後顯學」其中的銷售賦能 (Sales Enablement) 概念至關重要，隨著消費者對個人化體驗的要求攀升，第一手資料留存的重要性也跟著提升，越來越多企業加大投資打造CDP (Customer Data Platform ) 以掌握顧客與品牌的互動行為，藉此提升消費體驗並鞏固忠誠度！
蝦皮購物為創造買賣雙方與平台三方共贏局勢，並深化消費合作關係，自去年起打造「品牌會員制」，讓品牌透過蝦皮購物平台就能享有CDP的基本功能，掌握消費者購買歷程、了解需求，為會員提供專屬優惠與服務，讓首購消費者晉升成持續回購的忠實顧客，並深化消費者與品牌的互動。根據蝦皮購物統計，自品牌會員制創立後，品牌會員的重複購買率高達50%，2022 Q2品牌會員店家數更成長超過60倍，且訂單量成長幅度可觀，顯見CRM的經營不僅強化品牌與消費者的聯繫，同時也提供品牌業績成長動能。
趨勢3：零售媒體廣告成為訂單直通車！
近年社群廣告隱私政策調整，影響小型企業的廣告投放成效，然而零售平台優勢在於擁有龐大的消費數據，能有效協助品牌進行廣告策略制定，零售廣告已成為新興趨勢，根據Forbes預測，美國零售廣告規模更將在2023年突破500 億美元。發揮產業前瞻，蝦皮購物早於2020年發展自己的零售媒體，並羅列關於零售電商媒體之3大點優勢。
電商平台擁有第一方數據
蝦皮購物內建搜尋、動態、直播、遊戲和銷售環節體驗，打造閉環行銷 (Closed-loop Marketing)策略。除了一站式的購物體驗，站上亦提供多元的互動與娛樂內容。在大量的消費數據奠基下，平台成為品牌賣家的行銷工具新寵，協助品牌端精準掌握消費者購買歷程。
電商平台營運後台整合「歸因系統」助品牌追蹤綜合廣告成效
為協助品牌賣家抓準消費者購物歷程，蝦皮購物「Brand Portal」一站彙整品牌賣場銷售表現、行銷活動與廣告版位，以追蹤品牌營運狀況及站內行銷活動；也同步追蹤站外「蝦皮 X Facebook廣告」、「蝦皮 X Google廣告」等協作廣告成效，幫助品牌規劃完整的行銷策略、優化廣告配置。
電商平台開放站內數據 零售媒體廣告助品牌掌握購物歷程
消費模式變化莫測，品牌端應化被動為主動！為協助站上品牌賣家有效抓準消費者需求，蝦皮購物兩年前推出「蝦皮 X Facebook廣告」、「蝦皮 X Google廣告」 協作廣告模式 ，其中「蝦皮 X Facebook廣告」領先同業開放站內數據，至今已有超過1700個品牌賣家使用。據統計2021年 使用此廣告模式之品牌廣告業績年成長近2.5倍，知名品牌Logitech羅技透過長期投放使ROAS (廣告績效) 最高更彈跳至20倍。
顯見品牌善用蝦皮購物的零售媒體優勢，透過數據精準掌握消費者搜尋「意圖」，成功洞悉消費者購物歷程，有效提升廣告成效，讓電商成為品牌不可或缺的致勝關鍵。