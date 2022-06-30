肯尼NOW星球／賽後致詞遭受抨擊？高景炎：聯盟同意
PLG（P.LEAGUE+）第二個賽季正式結束，最終富邦勇士以4:1擊敗新竹街口攻城獅，雙方在這個系列賽打得非常精采，也創造不少話題，本週《肯尼NOW星球》，新竹街口攻城獅總經理高景炎要來跟大家總結一下今年的總冠軍戰。
總冠軍戰第五戰最後讀秒階段，攻城獅在落後兩分的情況之下取得球權，林冠綸總教練選擇讓陣中的射手郭少傑來執行戰術，希望一舉逆轉比賽，可惜最終沒有投進，不過這個策略也引起非常大的討論，肯尼哥在節目中分析這個戰術，他說：「這是一個空檔機會，郭少傑拿到球的時候蔡文誠沒有跟上，所以出手選擇相當合理」。
當然也有人質疑，為何不給高國豪或是埋伏底角的陳堅恩？肯尼哥回應：「如果高國豪是空檔的話給他出手是沒問題的，那如果要傳球給陳堅恩就多一次失誤風險，另外郭少傑在前三場的三分線命中率不錯，所以給他出手沒問題」。
除了最後一波進攻，賽後攻城獅總經理高景炎在準備頒獎的空檔拿起麥克風向全場球迷致詞，他說：「我們有經過聯盟同意，在跟聯盟報備的同時，聯盟說我們從比賽結束到頒獎典禮，前面這段時間有一個5分鐘的空檔，那這5分鐘呢可以讓主場的球隊上來講幾句話，來安慰主場的球迷」。
另外攻城獅球迷也非常好奇，今年的三位洋將辛巴、法獅和巫獅會不會續留？肯尼哥會如何回應粉絲呢？6/30（四）晚間十點，一定要準時收聽收看肯尼NOW星球》喔！