餐飲行銷補助助攻！經濟部：平均來客數增加一成

經濟部於5月16日推動餐飲行銷補助，餐飲業者提出的行銷方案由政府補助一半，開立發票店家最高補助10萬元、免開發票店家最高2萬元，推動以來受補助店家平均來客數成長約12.10%，營業額平均成長約9.01%，顯示餐飮行銷優惠方案已有效帶動消費人潮。
經濟部說，「餐飲業者行銷補助」主要目的在藉由優惠消費方案增加民眾餐飲消費誘因，促進餐飲業者轉型，以吸引消費者上門及增加營收，振興餐飲商機，目前全國已有超過27,600家餐飲業者提出好康優惠折扣，其中免開發票的小規模店家約佔51%。
經濟部指出，連鎖業者表示，透過優惠方案執行，有助總部了解何種方案較能吸引消費者青睞；而小吃店家也表達，消費者爲達到活動優惠門檻，常會加購其他商品，如調理包，以獲得優惠贈品，無形中帶動營業額提升；同時，也因外帶優惠增加許多外帶商機，讓店家更有意願開發新菜色來吸引更多外食族。
除了餐飲店家行銷補助外，經濟部因考量傳統市場及夜市攤商也需振興轉型，規劃七月起於傳統市集辦理「半價銅板購」行銷活動，提供每處傳統市集10萬元經費進行優惠促銷，以帶動在地消費，增加攤商營收。
經濟部今日提醒，此次餐飲業行銷補助方案經費充足，請符合餐飲資格業者把握最後一天申請期限。
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