新二代從台南女中畢業　期盼成為外交官

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從小就看著媽媽用功學習中文的背影，讓她決定長大後也要好好的學習「越南語」，因此，在高中時便已通過IVPT國際越南語認證A2等級，日常的聽、說、讀、寫都難不倒她。
身為老大的她和媽媽感情很好，從小就跟著媽媽到處參加新住民的相關活動，舉凡異國服裝走秀、母語歌唱比賽、到各類新住民學習活動，都有她們母女倆的身影，也激起她探索多元文化的興趣。
她立志成為一名外交官，希望未來能為台越交流盡一己之力，決定走不一樣的路，她選擇畢業後即前往越南生活一段期間，一邊學語言，一方面增廣國際見聞，為自己的外交夢想鋪路。
黃宥樺說，因為常聽媽媽分享小時候在越南的「野外求生日記」，像是上山摘水果、到海邊抓魚等日常，讓她很嚮往能有機會至越南母親的家鄉體驗。因此，國一升國二那年暑假，她報名了移民署的「新住民子女海外培力計畫」國外生活學習體驗活動，如願以償的到越南生活2個月，跟母親的家人們相處，體驗不同的飲食文化，造訪歷史古蹟，參加當地的夏令營。
特別的是，她還到媽媽的高中母校全程以越南語進行簡報，跟當地的學生交流，留下深刻又美好的回憶，她也暗自下決定，未來一定要再回越南生活，「希望能代替母親照顧家鄉的外婆。」
移民署南區事務大隊台南市第一服務站特別邀請她擔任多元文化大使及協助校園反毒宣傳，希望她的成長經驗能鼓勵更多的新二代，找到自我認同的價值，為自己開創不一樣人生。