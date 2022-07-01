COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

房市／中捷通車1年　蛋黃區站點漲勢反比低基期蛋白區兇

▲台中捷運綠線通車一年，藍線與橘線進度日前也有所推進。（圖／NOWnews資料照片）
▲台中捷運綠線通車一年，藍線與橘線進度日前也有所推進。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-01 08:00:00

今（2022）年4月底台中捷運綠線通車滿1年，以前4月各站點周邊住宅大樓、華廈均價與去年同期相較，市中心蛋黃區站點房價漲幅反而比基期較低的蛋白區站點來得高，尤其文華高中、南屯、文心森林公園等三站均價都站上33萬左右，過去一年漲幅也都在2成以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋統計今年前4月實價登錄，中捷綠線各站周邊住宅大樓及華廈交易均價已全面站上2字頭，與去年同期相較，房價漲幅最高的前四名分別是文華高中站50%、南屯站28%、北屯總站27%、文心森林公園站25%，除北屯總站外，其餘三站都位於台中市中心蛋黃區。

信義房屋大墩店店長黃緯謙表示，無論是自住或置產的買方，購屋前都會評估地段，無論自己平常是否搭乘捷運通勤，若物件周邊有捷運站點，都視為加分利多，未來方便換屋轉手；也因此，蛋黃區本就擁有生活機能成熟、學區知名等優勢，若加上近捷運站的條件，指名度往往也會增加，應是仍能持續推升房價的因素之一。此外，近期也不乏有知名建商在站點周邊推出新案，也讓房價明顯上揚。

值得注意的是，除綠線之外，近日又確定捷運藍線的環境影響說明書通過專案小組初審、綜合規劃報告由交通部審查中，只要中央通過環評且行政院核定，就可以動工，而橘線（屯區捷運）的可行性研究報告書則已於6月20日提報中央審查，更完善的捷運路網指日可待。

對此，信義房屋湖濱公園店主任謝凱勛指出，捷運藍線和橘線分別經過台中車站、機場、水湳經貿園區等地，未來若真的完工通車，勢必會是一大利多。但他觀察，捷運施工花費諸多時日，因此目前到東區看屋的買方，多是衝著建設已在進行中的三井Lalaport、台中大車站計畫、城南之心計畫而來，由於當地居住氛圍明顯提升，且未來潛力深厚，讓當地10年以內新古屋成交行情「坐3望4」，預售屋也穩坐4字頭；且由於供不應求，部分買方轉而外溢至鄰近的太平、大里、南區找房，租金行情也跟著水漲船高，2房含車位每月租金約2.4萬，3房含車位約3萬至3.3萬間。

房市／高雄文化中心舊屋身價逼近新屋　保值關鍵是「它」

房市／手搖飲店數4月破2.2萬間！網紅快行銷拉開新戰局

房市／年輕人喜新厭舊？新北「這區」8年級生愛買老屋

房市／升息利率若破2%　5成6購屋族信心動搖：恐暫緩買房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀