房市／中捷通車1年　蛋黃區站點漲勢反比低基期蛋白區兇

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋大墩店店長黃緯謙表示，無論是自住或置產的買方，購屋前都會評估地段，無論自己平常是否搭乘捷運通勤，若物件周邊有捷運站點，都視為加分利多，未來方便換屋轉手；也因此，蛋黃區本就擁有生活機能成熟、學區知名等優勢，若加上近捷運站的條件，指名度往往也會增加，應是仍能持續推升房價的因素之一。此外，近期也不乏有知名建商在站點周邊推出新案，也讓房價明顯上揚。
值得注意的是，除綠線之外，近日又確定捷運藍線的環境影響說明書通過專案小組初審、綜合規劃報告由交通部審查中，只要中央通過環評且行政院核定，就可以動工，而橘線（屯區捷運）的可行性研究報告書則已於6月20日提報中央審查，更完善的捷運路網指日可待。
對此，信義房屋湖濱公園店主任謝凱勛指出，捷運藍線和橘線分別經過台中車站、機場、水湳經貿園區等地，未來若真的完工通車，勢必會是一大利多。但他觀察，捷運施工花費諸多時日，因此目前到東區看屋的買方，多是衝著建設已在進行中的三井Lalaport、台中大車站計畫、城南之心計畫而來，由於當地居住氛圍明顯提升，且未來潛力深厚，讓當地10年以內新古屋成交行情「坐3望4」，預售屋也穩坐4字頭；且由於供不應求，部分買方轉而外溢至鄰近的太平、大里、南區找房，租金行情也跟著水漲船高，2房含車位每月租金約2.4萬，3房含車位約3萬至3.3萬間。