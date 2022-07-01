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房市／6月股市重挫連帶熄火　中高端房產市場買氣急凍

▲信義房屋指出，雙北地區的中高總價交易，量縮跡象最為明顯。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋指出，雙北地區的中高總價交易，量縮跡象最為明顯。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-01 08:30:00

國內房市隨疫情發展有放緩的趨勢，統計網路買方的數量有慢慢落底回籠的趨勢，沒想到6月13日起股市短時間出現千點修正後，房市買氣又出現熄火現象！信義房屋指出，尤其雙北的中高總價交易，量縮跡象最為明顯。整體而言，即使疫情影響已經逐漸淡化，但當前外在情勢都逐漸轉為對房市不利，買方回流速度會較去年溫和。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年疫情影響時間約一個多月，但當時大環境對於房市條件都偏向正面有利，包括台股資金行情、低利環境、造價與通膨推升對房價預期等，因此疫情結束後的買氣呈現V型反轉，但今年房市不像去年一樣晴空萬里，當前情勢烏雲密布，包括資金由寬鬆轉向緊縮、台股今年重挫逾3千點、政策打炒房、房價歷史高檔等條件，都對於房市不利，因此即使疫情影響逐漸淡化，但回流腳步不像去年快速。

6月整體交易最明顯的就是中高端市場買氣縮減，北市總價3千萬元以上的交易，較五月就減少了將近1/4，曾敬德指出，購買中高總價的買方，通常對於外在變動都很敏感，因此遇到股災、升息等事件，就會先選擇停看聽，但北市總價1000~1500萬元交易則逆勢增加，反映首購等剛性需求，在當下買盤還是維持穩定，一些低總價的公寓則受到青睞。

曾敬德指出，疫情逐漸發展穩定後，以去年經驗來看，買盤還是會穩定回流，只不過今年外在環境考驗較多，預期買盤回流的趨勢也會溫和一些。

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