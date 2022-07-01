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專訪／新竹市民最不滿交通　林智堅：交給專業的沈慧虹

▲新竹市民最不滿交通，新竹市長林智堅說，就交給交通專業的沈慧虹。（資料圖／記者葉政勳攝）
▲新竹市民最不滿交通，新竹市長林智堅說，就交給交通專業的沈慧虹。（資料圖／記者葉政勳攝）

記者王敏旭、黃宣尹、鄭宏斌／新竹報導

2022-07-01 10:00:002022-07-01 10:06:35

新竹市總面積約104平方公里，城市面積不大，但擁有最頂尖的新竹科學園區，只是高科技城市沒有完善的交通建設，每逢上下班時間就大塞車；面對交通問題，新竹市長林智堅接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，副市長沈慧虹是交通的專業，也是這城市所需要的，「所以交給專業的來」。

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新竹科學園區座落於新竹市，科技產業也帶動不少年輕人搬至新竹市，讓新竹市成為少數人口正成長的城市，只是新竹市的大眾運輸並未想像中方便，幾乎人人一台車代步，每逢上下班時間，甚至大雨時刻，一輛又一輛的汽車在馬路上排隊，竹科周邊的交通都被癱瘓。

林智堅透露，不管市府或是媒體民調，市民最不滿的第一名就是交通，這正是沈慧虹是適合擔任接棒人選的原因之一。

沈慧虹過去長期在交通部門服務，不僅擔任過奮起湖車站站長，成為台灣鐵路史上第一名女站長，也在台北市府推動台北市整體停車場規劃，也曾任交通部公路總局監理組專門委員，2014年出任新竹市交通處長、2016年接任副市長。

▲新竹市政府本身就是古蹟，以市府為中心向外擴散，就是新竹的舊城區。（圖／記者葉政勳攝，2022.06.29）
▲林智堅認為，擁有交通專業的沈慧虹，是未來適合新竹市長的人選。（圖／記者葉政勳攝）
8年前，林智堅找上沈慧虹，提出第一項工作，就是把延宕30年的「公道三路」打通。8年過去了，公道三路正式在上周啟用通車，沈慧虹在致詞時一度哽咽，因曾不熟悉被住戶請到外面吹風，也體會到要有更多體諒與合作，最終所有人成就這樣公共建設。

林智堅說，過去沈慧虹服務公職30多年都是交通領域，這也是這城市所需要，交通是專業的事，交給專業的來，將來無論大新竹輕軌、五楊高架向南延伸、大車站計畫，沈慧虹最熟稔，她來做最好。

除了交通專業外，林智堅指出，沈慧虹身為女性，展現出溫暖、同理心、協調力，是過去自己不足的地方，沈不僅幫忙折衝府會關係，也到社區跑活動，因為口才好、眼笑臉笑，深受長輩的喜愛，對市政也是加分。

林智堅把自己經營8年的家鄉，交給沈慧虹拚延續執政。林智堅說，沈慧虹是堅毅堅定的人，公務人員願意承擔選舉，代表人格特質是有團隊責任感的人，未來也一定是適合新竹市長的人選。


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