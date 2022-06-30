王家梁「坐馬桶小便」體恤老婆 爆料許維恩徒手洗馬桶
許維恩、王家梁今（30）日攜手出席占卜展，本身就有經營YouTube頻道的許維恩，雖然先前因老公確診而暫時停擺，不過現在又開始拍攝新影片，讓粉絲們相當期待，而十分寵妻的王家梁今天也透露為了體恤老婆，已經改掉站著上廁所的習慣，至於許維恩的生孩計畫，她坦言還是順期自然，沒有特別設定停損點。
許維恩認為馬桶是財庫，所以總不惜自己的美甲親手刷馬桶，讓王家梁大開眼界：「她手會直接伸到最深處清洗，還沒有戴手套。」許維恩自認在整潔方面確實有強迫症，衣服也會依照顏色來掛，希望看起來乾淨整齊。王家梁也自爆現在都坐在馬痛上廁所，認為這樣對老婆比較貼心：「男生站著小便可能比較會造成衛生問題，對女生來說也會是個困擾。」
許維恩4月曾分享嘗試試管嬰兒失敗的心路歷程，談言當時得知失敗後心情難以控制，認為這是她出生到現在最大的挫折，後來又因為王家梁確診，忍痛暫停原定的療程、手術，她今天再被問到生孩計畫，似乎看淡許多：「就是盡力，我們健康檢查出來也都是ok的，可能是我給自己的壓力太大。」也笑說仍與老公持續「開工」中，沒有特別設定停損點：「就是放輕鬆，只有2個人一起享受生活也不錯。」王家梁則說自己就好好陪伴她，不希望增加老婆的壓力。