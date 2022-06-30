高雄今新增4915例　陳其邁：秋冬恐有一波BA.4、BA.5流行

高雄市今 (30) 日新增 4915 例本土確診個案，盛行率達 15.59% ，市長陳其邁表示，疫情下降非常明顯，跟之前預期一樣， 6 月底左右都會維持 4 千多例。陳其邁指出，但之後會拖一個尾巴，意味社區裡群體免疫上來，盛行率加上疫苗覆蓋率等於集體免疫，而 R 值接近 1 左右。陳其邁認為，嚴峻考驗已經過了，但是還是要戰戰兢兢迎接防疫新生活，正常生活又兼顧做好防疫。

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不過，陳其邁也提醒，現在暑假天氣炎熱，估算秋冬季節來可能會有包括流感病毒、等其他呼吸道症狀，且在密閉機率比較高，不流通，可能 BA.4 、 BA.5 進來的話，就會有一波流行。另外，之前有 3 名醫護接觸猴痘確診者，截至目前追蹤健康狀況無虞。

潘炤穎說，累計到今天，高雄整體盛行率 15.59 ％，從 6 月 7 日單日高點 1 萬 2555 例後，連續 3 週持續下降，由於每週一、二因假日遞延效應會是單週最高，但這 3 週顯示為趨緩狀態，因此整體疫情明確趨緩。

▲高雄市６月４日確診個案年齡分析。（圖／高市府提供）

分析各年齡層七日移動平均線，可以發現各年齡層每天發生率都是趨近一致狀態，也就是說，各年齡層確診風險平均，家裡長者 65 歲以上 長者接種疫苗就有其必要性，因此，長輩若接獲疫苗接種通知單，務必撥空接種，市府於 7 月底前都會發送 700 元禮券、 2 劑快篩。

衛生局長黃志中也指出，高雄市負壓及專責病床本週已調降至 2072 床，今日空床率 1160 床佔 55.9 ％，加強型防疫旅館有 419 空床佔 86.6 ％，確診者居家照護人數降至 3 萬 7079 人，目前住院數也降至 886 人。

陳其邁也說，從各年齡層染疫力全部下降，加上醫院空床數已降載到 2072 床但仍有 55.9 ％的空床率，可見中重症者逐漸減少，高雄的疫情已通過嚴峻考驗，還仍要戰戰兢兢、迎接防疫新生活。陳其邁也認為，現在努力打第 4 劑疫苗， 7 月 1 日防疫強度維持沒有改變，包括社交距離和戴口罩， R 值會在 0.8 至 1 ，看疫苗打得狀況。

潘炤穎表示，日前國內出現首例猴痘案例，個案曾跨縣市至高雄就醫，有 3 名醫護因和他接觸遭匡列。個案就醫時於戶外診療站，經過疫調，當時 3 名醫護皆身著完整防護裝備，直至今天追蹤健康追蹤無異常。