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高雄今新增4915例　陳其邁：秋冬恐有一波BA.4、BA.5流行

▲高雄今天新增4915例確診，市長陳其邁表示，疫情下降非常明顯，跟之前預期一樣，不過，秋冬恐有一波BA.4、BA.5流行。（圖／高市府提供）
▲高雄今天新增4915例確診，市長陳其邁表示，疫情下降非常明顯，跟之前預期一樣，不過，秋冬恐有一波BA.4、BA.5流行。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-06-30 23:02:30

高雄市今(30)日新增4915例本土確診個案，盛行率達15.59%，市長陳其邁表示，疫情下降非常明顯，跟之前預期一樣，6月底左右都會維持4千多例。陳其邁指出，但之後會拖一個尾巴，意味社區裡群體免疫上來，盛行率加上疫苗覆蓋率等於集體免疫，而R值接近1左右。陳其邁認為，嚴峻考驗已經過了，但是還是要戰戰兢兢迎接防疫新生活，正常生活又兼顧做好防疫。

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不過，陳其邁也提醒，現在暑假天氣炎熱，估算秋冬季節來可能會有包括流感病毒、等其他呼吸道症狀，且在密閉機率比較高，不流通，可能BA.4BA.5進來的話，就會有一波流行。另外，之前有3名醫護接觸猴痘確診者，截至目前追蹤健康狀況無虞。

潘炤穎說，累計到今天，高雄整體盛行率15.59％，從67日單日高點12555例後，連續3週持續下降，由於每週一、二因假日遞延效應會是單週最高，但這3週顯示為趨緩狀態，因此整體疫情明確趨緩。

▲高雄市６月４日確診個案年齡分析。（圖／高市府提供）
▲高雄市６月４日確診個案年齡分析。（圖／高市府提供）
分析各年齡層七日移動平均線，可以發現各年齡層每天發生率都是趨近一致狀態，也就是說，各年齡層確診風險平均，家裡長者65歲以上 長者接種疫苗就有其必要性，因此，長輩若接獲疫苗接種通知單，務必撥空接種，市府於7月底前都會發送700元禮券、2劑快篩。

衛生局長黃志中也指出，高雄市負壓及專責病床本週已調降至2072床，今日空床率1160床佔55.9％，加強型防疫旅館有419空床佔86.6％，確診者居家照護人數降至37079人，目前住院數也降至886人。

陳其邁也說，從各年齡層染疫力全部下降，加上醫院空床數已降載到2072床但仍有55.9％的空床率，可見中重症者逐漸減少，高雄的疫情已通過嚴峻考驗，還仍要戰戰兢兢、迎接防疫新生活。陳其邁也認為，現在努力打第4劑疫苗，71日防疫強度維持沒有改變，包括社交距離和戴口罩，R值會在0.81，看疫苗打得狀況。

潘炤穎表示，日前國內出現首例猴痘案例，個案曾跨縣市至高雄就醫，有3名醫護因和他接觸遭匡列。個案就醫時於戶外診療站，經過疫調，當時3名醫護皆身著完整防護裝備，直至今天追蹤健康追蹤無異常。

另外，金曲獎頒獎典禮將於72日於高雄登場，潘炤穎指出，主辦單位早在一個月前就與衛生局防疫團隊進行細節磋商，包含整體防疫原則，不管是室內、室外、座次安排、分流部分以及內部清消頻次，這部分已有相關防疫計畫，也已核定執行，包括全程戴口罩、維持適當社交距離，並在定點設置乾洗手，希望與會市民、貴賓配合防疫工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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