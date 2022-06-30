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林志穎送愛妻2200萬法拉利　上億超跑不留給兒子

▲林志穎2200萬法拉利登記老婆名字。（圖／XPEL TAIWAN）
▲林志穎2200萬法拉利登記老婆名字。（圖／XPEL TAIWAN）

記者羅凌筠/台北報導

2022-06-30 17:44:022022-06-30 19:16:33

賽車男神林志穎擔任汽車保護膜品牌大中華區代言人，今（30日）在記者會上亮相私藏2200萬法拉利488 Pista、1000萬賓士G500，林志穎愛車成癡，光是法拉利「馬王」就要價1億元，不過他表示自己的車不會留給兒子，「男生要靠自己的能力，來得取人生第一台車，我不會因為小孩吵鬧而給，爸爸教我們就是這樣。」老婆陳若儀倒是另當別論，林志穎表示現場這台法拉利488 Pista，就是登記在老婆名下。

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林志穎親自擔任廣告導演，讓自己心愛的法拉利488 Pista出鏡，「女主角是我老婆，女配角是車子，以前用它載老婆開棚，有很多美好回憶，代表我們兩人的紀念。」林志穎自己拍廣告要控制預算，他長得帥，很好打燈，「老婆進來沒得談，全部要用女神最高規格，成本增加很多。」但是老婆不要求酬勞，「讓她自己選個包包吧。」陳若儀經營小紅書累積一票粉絲，開箱豪宅、教學健身都是話題，林志穎給足老婆創作自由：「沒有限制，什麼都可以PO，她自己會拿捏分寸，身材好就是要秀，只給我一個人看太可惜。」

▲林志穎千萬賓士亮相。（圖／記者羅凌筠攝）
▲林志穎千萬賓士亮相。（圖／記者羅凌筠攝）
林志穎的賓士G500也在記者會上亮相，他說：「G CARS是成功人士的夢，以前覺得又高又寬，坐起來不舒服，隨著年齡增長發現它很有味道，我就趕快買1台，希望有一天成為成功人士，而且買大台一點，想比他們還成功。」林志穎保養車子下足功夫，除了保母車跟休旅車，他不准車上出現衛生紙、家人上車前要吃完東西，穿牛仔褲、鉚釘單品也不准上車，問他上車穿什麼？他笑回：「運動褲啊！」他透露最近1個月沒去加油站了，生活不是開電車就是卡丁車。

陳若儀和林志穎結婚13年，受他影響愛上看F1賽車，比林志穎還著迷，「我們去新加坡看F1，站在維修區40多度汗一直冒，我說可不可以走了，她說再看一會兒，站了1個半小時。」12歲大兒子Kimi就對車子無感，林志穎說：「從小灌輸他太多車子知識，不停教他保時捷、藍寶堅尼、法拉利、HONDA，他不會講ABC、123，不會講爸媽名字的時候，就懂得分辨車子。」奶嘴、奶瓶、尿布也都是車子的品牌，從小看多了，現在完全沒興趣，反而想當YouTuber、 電競選手，林志穎還透露Kimi身高已經追平他，「每天看到我抬頭挺胸走過來，很得意笑一笑。」

▲林志穎（左）和弟弟林志鑫同台。（圖／記者朱永強攝）
▲林志穎（左）和弟弟林志鑫同台。（圖／記者朱永強攝）
林志穎弟弟林志鑫擔任主持人，兄弟首次同台，林志穎說弟弟最會念書，台大農化系畢業，拿到英國2個管理碩士學位，長得帥、口才好、又會吉他鋼琴，2008年當過林志穎演唱會嘉賓，比他還適合進演藝圈，以前林志穎拍戲，車子都交給弟弟照顧，受到林志穎影響，弟弟也愛收藏超跑，車子比哥哥還多。

林志穎和弟弟一起創辦璞億建設公司，專長在處理都更案子，「我帶他進超跑，他帶我進建築，他在整合土地、與人溝通這塊滿厲害的，每次跟他理資料，他都很仔細弄一堆文件，我尊重他的專業。」除了房地產事業，林志穎今年3支代言在身，吸金功力不減，對酬勞只吐4字：「相當滿意。」


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