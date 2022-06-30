林志穎送愛妻2200萬法拉利　上億超跑不留給兒子

我是廣告 請繼續往下閱讀
林志穎的賓士G500也在記者會上亮相，他說：「G CARS是成功人士的夢，以前覺得又高又寬，坐起來不舒服，隨著年齡增長發現它很有味道，我就趕快買1台，希望有一天成為成功人士，而且買大台一點，想比他們還成功。」林志穎保養車子下足功夫，除了保母車跟休旅車，他不准車上出現衛生紙、家人上車前要吃完東西，穿牛仔褲、鉚釘單品也不准上車，問他上車穿什麼？他笑回：「運動褲啊！」他透露最近1個月沒去加油站了，生活不是開電車就是卡丁車。
陳若儀和林志穎結婚13年，受他影響愛上看F1賽車，比林志穎還著迷，「我們去新加坡看F1，站在維修區40多度汗一直冒，我說可不可以走了，她說再看一會兒，站了1個半小時。」12歲大兒子Kimi就對車子無感，林志穎說：「從小灌輸他太多車子知識，不停教他保時捷、藍寶堅尼、法拉利、HONDA，他不會講ABC、123，不會講爸媽名字的時候，就懂得分辨車子。」奶嘴、奶瓶、尿布也都是車子的品牌，從小看多了，現在完全沒興趣，反而想當YouTuber、 電競選手，林志穎還透露Kimi身高已經追平他，「每天看到我抬頭挺胸走過來，很得意笑一笑。」
林志穎弟弟林志鑫擔任主持人，兄弟首次同台，林志穎說弟弟最會念書，台大農化系畢業，拿到英國2個管理碩士學位，長得帥、口才好、又會吉他鋼琴，2008年當過林志穎演唱會嘉賓，比他還適合進演藝圈，以前林志穎拍戲，車子都交給弟弟照顧，受到林志穎影響，弟弟也愛收藏超跑，車子比哥哥還多。
林志穎和弟弟一起創辦璞億建設公司，專長在處理都更案子，「我帶他進超跑，他帶我進建築，他在整合土地、與人溝通這塊滿厲害的，每次跟他理資料，他都很仔細弄一堆文件，我尊重他的專業。」除了房地產事業，林志穎今年3支代言在身，吸金功力不減，對酬勞只吐4字：「相當滿意。」